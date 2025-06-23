Trump'ı İran'a saldırıya iten 2 sebep! B-2'ler neden erken havalandı?

ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçakları ile İran'ın 3 nükleer tesisini vurmasında Başkan Donald Trump'ı operasyona iten nedenler netleşti. Trump'ın saldırı kararında İran'ın ABD'yi "oyalamasının" ve İsrail'in "hava üstünlüğünün" etkili olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırıya onay vermesinde, İran'ın müzakere sürecinde "Beyaz Saray'ı (ABD) oyaladığı" düşüncesi ve İsrail'in İran üzerinde "sağladığı hava üstünlüğünün" etkili olduğu öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya dair bilgi sahibi olan 2 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "İran'ın Beyaz Saray'ı oyaladığını" belirtirken, İsrailli yetkililer ise hava üstünlüğünün ABD operasyonunu daha az riskli hale getirdiğini söyledi.

Yetkililer bunun üzerine, sadece diplomatik yollarla Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirmesinin önüne geçilemeyeceğini düşünen Trump'ın İran'daki nükleer tesisleri hedef alan operasyona onay verdiğini iddia etti.

Saldırı öncesinde Trump ve ekibinin İsrailli yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu aktaran yetkililer, Trump'ın, danışmanlarından defalarca saldırıda ters gidebilecek herhangi bir şey olup olmadığını açıkça söylemelerini istediğini aktardı.

Yetkililer, Trump'ın yardımcılarının 21 Haziran'da Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda gizlice toplanarak saldırı planını gözden geçirdiğini bildirdi.

OYALAMA İÇİN BAŞKA B-2'LER HAVALANDI

İranlı yetkilileri yanıltmak amacıyla ABD'den başka bir grup B-2 bombardıman uçağının havalandığını söyleyen yetkililer, saldırının zamanlamasından dolayı "İran'ın hazırlıksız yakalandığını" ifade etti.

ABD'NİN İRAN'DAKİ 3 NÜKLEER TESİSE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ SALDIRI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Senatör Lindsey Graham dün WSJ'ye verdiği demeçte, İran'ın "oyun oynadığını" düşünen Trump'a eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülke imajına verilen hasarı sıfırlayabileceğini söylediğini belirtti.

Graham, Trump'a "Kasabanın yeni şerifi sen olursun, bu (hamle) dünyanın geri kalanıyla ilişkilerimizi sıfırlar. İsrail harika bir iş çıkardı ama bizim de bunda bir izimiz olmalı." ifadelerini kullandığını söyledi.

Öte yandan bazı demokratlar, Trump'ın askeri harekata onay vermeden önce Kongre'den savaş yetkisi kararı alması gerektiğini belirterek, söz konusu saldırıların yasa dışı olduğunu ifade etti.

Senatör Adam Schiff dün CNN'e verdiği demeçte, İran'ın nükleer bomba veya bir mekanizma üretmeye dair bir karar aldığına ilişkin kanıt olmadığını belirterek, "Bu olmadığı sürece, böyle bir saldırı emri verilmemeliydi." dedi.

Trump dün, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.