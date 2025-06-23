İran’dan ABD’ye doğrudan savaş tehdidi: Bu savaşı Trump başlattı, biz bitireceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemü’l-Enbiya Hava Savunma Karargâhı Sözcüsü, ABD'nin İran’a yönelik son saldırılarını "açık savaş ilanı" olarak tanımladı. Sözcü, yayımlanan videoda ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan seslenerek, "Bu savaşı sen başlatıyor olabilirsin – ama onu bitirecek olan biz olacağız!" ifadelerini kullandı. İngilizce altyazılarla servis edilen mesajda, İran’ın "ağır, acı verici ve beklenmedik" sonuçlar doğuracak misillemeler yapacağı duyuruldu.

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemü’l-Enbiya Hava Savunma Karargahı sözcüsü, ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarını açık bir savaş ilanı olarak değerlendirdi. Yetkili, "ABD, İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etti ve doğrudan onunla savaşa girdi" diyerek, Tahran’ın buna güçlü karşılık vereceğini açıkladı.

"SİYONİST REJİMİ KURTARMA GİRİŞİMİ"

İranlı sözcü, ABD'nin askeri müdahalesinin yalnızca İran'a karşı değil, aynı zamanda "ölmekte olan Siyonist rejimi canlandırmayı" amaçladığını belirtti. "Bu düşmanca eylem, silahlı kuvvetlerimizin meşru ve çeşitli hedeflerinin çemberinin genişlemesine yol açacak" diyen yetkili, savaşın bölgeye yayılabileceği uyarısında bulundu.

"BÖLGESEL SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENDİ"

Yapılan açıklamada, bu saldırıların sadece İran’ı değil, bölgedeki genel istikrarı da hedef aldığı belirtildi. Sözcü, "Bölgedeki savaşın genişlemesi için koşullar oluştu" ifadesiyle, önümüzdeki günlerde çatışmanın Suriye ve Irak’a sıçrayabileceğinin sinyalini verdi.

"AĞIR VE BEKLENMEDİK SONUÇLAR DOĞACAK"

Yetkili, ABD’ye yönelik misillemenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı:

"Bu suça cevap olarak, ağır, acı verici ve beklenmedik sonuçlara yol açacak güçlü ve hedefli eylemler gerçekleştirilecek."

İranlı yetkilinin açıklamalarının yer aldığı video, İngilizce altyazılarla yayımlandı. Video sonunda ABD eski Başkanı Donald Trump’a doğrudan seslenilerek şu sözler sarf edildi:

"Kumarbaz Trump! Bu savaşı sen başlatıyor olabilirsin — ama onu bitirecek olan biz olacağız!"

ABD ÜSLERİ ALARMDA: SURİYE VE IRAK GERİLİYOR

ABD’nin İran’daki nükleer altyapıyı hedef alan saldırılarının ardından, Suriye ve Irak’taki Amerikan üslerinin hedef alınacağına dair istihbarat raporları art arda geldi. Pentagon, İran’ın yüksek saflıktaki uranyum stoklarının yerinin bilinmediğini açıklarken, bölgedeki tüm Amerikan varlığı için güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı.