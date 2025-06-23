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İsrail, İngiltere ile görüştü! İran'a işbirliğimiz olmadı' denilmişti...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Dışişleri Bakanı ile gün içinde telefon görüşmesi gerçekleştiren David Lammy, ülkesinin ABD saldırısında rolü olmadığını söylemişti. Lammy son olarak İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü, ikili arasındaki diyaloğun detayları belli oldu.

Trump, köşeye sıkışan İsrail’in imdadına yetişip ‘Hayalet Uçak B-2’lerle İran’ın nükleer tesislerini bombaladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gün içinde telefon görüşmesi gerçekleştiren  İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin ABD saldırısında herhangi bir rolü veya işbirliği olduğunu reddetmişti.

BİR GÖRÜŞME DE İSRAİL'LE OLDU

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere mevkıdaşı David Lammy ile ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyı görüştü.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda konuştuğu belirtildi. Açıklamada, görüşmede, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına ilişkin son gelişmelerin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları ile Gazze Şeridi'ndeki esirlerin durumunun ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıyı takdir ettiğini belirten Saar, Washington'un "özgür dünyanın lideri olarak hareket ettiğini" öne sürdü.

Saar, Lammy ile görüşmesinde uluslararası toplumu, "İran'ı tutumunu değiştirmeye zorlaması" için harekete geçmeye çağırdı.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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