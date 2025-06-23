Gerilim tırmandı, füzeler peş peşe havalandı! İsrail ve İran karşılık saldırıya geçti

23.06.2025 06:16

İRAN'DAN RUSYA AÇIKLAMASI: YARARIMIZA OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: "Rusya ile daha ciddi istişareler gerçekleştireceğiz. Bölgedeki mevcut koşullar göz önüne alındığında, yapılan istişarelerin daha hassas ve yakın olması gerekiyor. Putin ile yapacağımız önemli görüşmelerin iki ülkenin yararına olacağından eminim"

23.06.2025 06:13

RUSYA: ABD'nin saldırısı yeni tehlikeyi temsil ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD’nin egemen bir devlet topraklarına saldırısı çatışmada yeni ve tehlikeli bir tırmanmayı temsil ediyor.

23.06.2025 06:08

İSRAİL'E ATILAN FÜZE YEMEN'E DÜŞTÜ

İran Haber Ajansı, kısa süre önce İsrail'e atılan füzenin Yemen'den geldiğini duyurdu.

23.06.2025 05:41

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti. İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi.

İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.

PATLAMA SESİ DUYULDU

Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

23.06.2025 04:38

İSRAİL BASINI: SON SALVODA BİR FÜZE ATILDI

İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi. Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

23.06.2025 03:15

MEKSİKA, URUGUAY VE GUATEMALA'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Meksika, Uruguay ve Guatemala, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı nedeniyle duydukları endişeyi ifade ederek, barış ve diyalog çağrısında bulundu.

23.06.2025 02:50

"İRAN'A SALDIRI ABD TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "ülkesine saldırının ABD'nin tarihine kara bir leke olarak kaydedildiğini" söyledi.

23.06.2025 02:44

TRUMP VE STARMER İRAN'I GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın en kısa sürede müzakere masasına dönmesinin önemini ele aldı.İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.Açıklamada, Orta Doğu'daki son durumu ele alan iki liderin, İran’ın nükleer programının küresel güvenlik için bir risk oluşturduğunu belirttiği aktarıldı.ABD'nin bu tehdidi hafifletmek için İran'a karşı harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Liderler, İran'ın nükleer silah geliştirmesine hiçbir zaman izin verilmemesi konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

23.06.2025 02:24

RUSYA ELEŞTİRDİ: ÇİRKİN VE ALAYCI

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, İsrail'in, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olmadığını ve İsrail'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetim programının uygulanmayacağını hatırlatarak, bu durumun "çirkin ve alaycı" olduğunu ifade etti.

23.06.2025 02:13

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA: AMAÇ İSRAİL'İ KORUMAK

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Washington yönetiminin İran'a dün gece düzenlenen hava saldırısının, "nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak" amaçlı olduğunu belirtti.

23.06.2025 02:03

ANLAŞMA TEHLİKE ALTINDA!

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin saldırılarının ardından İran'daki durumun "daha ciddi" bir hal aldığını belirterek, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin" çökebileceği uyarısında bulundu.

23.06.2025 01:57

TAHRAN'DA HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından, başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan Tahranlılar, İsrail'e saldırıların devam etmesini ve ABD'nin saldırılarına da karşılık verilmesini istedi. Kalabalık gruplar ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e öfkelerini dile getirdi. Göstericiler, sık sık "Savaşacağız, öleceğiz, teslim olmayacağız" sloganları attı. Gösteriye, bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı görüldü.

23.06.2025 01:52

ÇİN'DEN ABD'YE TEPKİ

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının BM Şartı'nı ve İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, "Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz." dedi.

23.06.2025 01:41

KİRMANŞAH, TEBRİZ VE SAVOCBULAĞ'DA PATLAMA SESLERİ

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi. Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

23.06.2025 01:34

İSRAİL TAHRAN'DA ASKERİ ALT YAPIYI HEDEF ALDI

İsrail ordusu, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

23.06.2025 01:30

TRUMP REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI YAPTI

ABD Başkanı Trump: “Rejim Değişikliği” ifadesini kullanmak siyasi olarak doğru değil, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapmayı başaramıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın ki?

23.06.2025 01:22

İRAN'DAN MİSİLLEME KARARI!

İsrail-İran savaşına ABD’nin dahil olmasına Tahran yönetiminin ,misilleme ve caydırıcı tedbirlerle karşılık vereceği bildirildi. İran Meclisi, Nükleer Anlaşma’dan çekilmeyi gündemine taşırken, ABD’ye karşı “pişmanlık verici” bir misillime hazırlığı yapıldığı duyuruldu.

OYUN BİTMEDİ URANYUM ELİMİZDE

İran lideri Hamaney’in Danışmanı Ali Şemhani ise ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş uranyum elimizde, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hâlâ ayakta” ifadelerini kullandı.

Yer: İran