Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi, 24 Kasım 2026 Salı günü TRT 1 yayın akışındaki değişiklikle birlikte araştırılıyor. Her hafta salı akşamları izleyiciyle buluşan dizinin bu haftaki yayın programı, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle merak konusu oldu. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı ve dizi ne zaman ekrana gelecek? İşte 24 Kasım 2026 TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihiyle ilgili ayrıntılar...

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 24 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayımlanacak programları araştırıyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetihlerini konu alan dizinin yayın gününde Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının bulunması, dizinin yayın takvimine ilişkin soruları beraberinde getirdi.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayımlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yayın programında bu hafta değişiklik yapıldı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 24 Kasım 2026 Salı gününe ait televizyon yayın akışında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yer almasının ardından dizinin durumunu araştırmaya başladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Galatasaray-Aston Villa maçının saat 20.45'te başlayacak olması nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü 24 Kasım Salı akşamı yayımlanmayacak. Kanalın normal yayın saatinde futbol karşılaşmasına yer vermesiyle dizinin bu haftaki yeni bölüm gösterimi ertelendi. TRT 1'in açıklanan programında saat 20.00'de maç önü yayını, 20.45'te ise Galatasaray-Aston Villa mücadelesi bulunuyor.

Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölüm tarihi, 24 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek futbol karşılaşmasının ardından izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Normal yayın düzeninde salı akşamları saat 20.00'de ekrana gelen dizinin bu haftaki bölümü ertelenirken gelecek hafta yayın programının nasıl şekilleneceği araştırılıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünün 1 Aralık 2026 Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanması bekleniyor.

Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

24 KASIM 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.30 - Kalk Gidelim

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.05 - Masumlar Apartmanı

17.30 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Maç Önü

20.45 - Galatasaray - Aston Villa (Canlı)

23.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

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