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Görünmez katil, dünyanın en pahalısı! ABD, İran'ın nükleer tesislerini B-2'lerle imha etti

Kaynak: Dış Haberler
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Görünmez katil, dünyanın en pahalısı! ABD, İran&#039;ın nükleer tesislerini B-2&#039;lerle imha etti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’ye ait dünyanın en pahalı askeri uçağı B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı düzenledi. Fordow tesisi hedef alındı. Her biri 2,1 milyar dolar değerindeki B-2'ler, uzun menzili ve radardan kaçma özellikleriyle dikkat çekiyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları, gece saatlerinde İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarda kullanıldı. 

Görünmez katil, dünyanın en pahalısı! ABD, İran'ın nükleer tesislerini B-2'lerle imha etti.. - 1. Resim

ABD Başkanı Trump, saldırıyı “çok başarılı” olarak nitelendirerek İran’ın nükleer programının en önemli tesisi olan Fordow’un artık “yok olduğunu” söyledi.

Görünmez katil, dünyanın en pahalısı! ABD, İran'ın nükleer tesislerini B-2'lerle imha etti.. - 2. Resim

DÜNYANIN EN PAHALI SAVAŞ UÇAĞI

Peki, saldırıda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarının özellikleri neler?

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, Her biri yaklaşık 2,1 milyar dolar değerinde olan B-2, dünyanın en pahalı askeri uçağı olarak biliniyor.

6 bin deniz milinden (11.112 km) fazla menzile sahiptir. Havada yakıt ikmaliyle dünyanın her yerine ulaşabilir. 40 bin pound (18.144 kg) üzerindeki taşıma kapasitesi sayesinde konvansiyonel ve nükleer silahları taşıyabilir.

"Stealth", yani "radardan kaçınma" teknolojisi sayesinde radar izinin küçük bir kuş kadar olduğu belirtiliyor. İki pilotla çalışır; gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde yüksek operasyonel verimlilik sağlar.

Görünmez katil, dünyanın en pahalısı! ABD, İran'ın nükleer tesislerini B-2'lerle imha etti.. - 3. Resim

KULLANILAN SİLAHLAR NELER?

GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator): 30 bin pound’luk bu “sığınak delici” bomba, 200 feet (60 m) üzerindeki sertleştirilmiş beton yapıları delebiliyor.

JDAM (Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı): GPS güdümlü klasik bombalar.

Görünmez katil, dünyanın en pahalısı! ABD, İran'ın nükleer tesislerini B-2'lerle imha etti.. - 4. Resim

JSOW ve JASSM-ER: Uzun menzilli, hassas güdümlü ve radar izini azaltan mühimmatlar.

Haberlere göre, İran’ın Fordow nükleer araştırma tesisine altı adet sığınak delici bomba (MOP) ile saldırı düzenlendi. B-2 Spirit’in bu operasyonlarda, yüksek hassasiyetli ve derin sığınakları yok etme kapasitesi nedeniyle tercih edildiği bildiriliyor.

Kaynak: Dış Haberler

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