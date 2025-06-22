İran yeniden saldırıya geçti, İsrail'de sirenler çalıyor! Tel Aviv'de büyük patlamalar oldu

İran füzeleri bir kez daha Demir Kubbe'yi aştı. İsrail'de sirenler çalıyor. Ordu, vatandaşlara sığınaklara inmeleri konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi. Ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

İsrail - İran savaşına ABD'de dahil oldu. Savaş uçakları İran'ın nükleer tesislerine bomba yağdırdı. Son gelişmelerin ardından İran'ın misillemesi merak konusu oluştu, az önce karşı atağa geçildi. İran füzeleri bir kez daha Demir Kubbe'yi aştı. İsrail'de sirenler çalarken, Tel Aviv'de patlamalar olduğu aktarıldı. İşte bölgedeki son durum...

SİRENLER ÇALIYOR, İNSANLAR SIĞINAKLARA YÖNLENDİRİLİYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

UYARILAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELDİ

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi. Öte yandan İsrail'in vatandaşlarını uygulamalar ve sosyal medya üzerinden uyardığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.