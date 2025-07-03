Siber cepheye Türk imzası: TİKA Suriye’de ders verdi

TİKA ve MAPS iş birliğiyle Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen temel düzeydeki siber güvenlik eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitimlerle Suriye'nin dijital savunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye, siber güvenlik alanındaki birikimini Suriye ile paylaşıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Multi-Aid Programs (MAPS) iş birliğinde Şam Üniversitesi'nde düzenlenen temel siber güvenlik eğitim programı başarıyla tamamlandı. 28 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim sonunda katılımcılar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Eğitim programına Şam Üniversitesi’nden 60 akademisyen ve öğrenci ile birlikte, Suriye’deki çeşitli bakanlıklarda görev yapan bilgi işlem personelleri katıldı. Eğitimler, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından yetkilendirilen uzman firmalarca sağlanan eğitmenler tarafından verildi.

Törene, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Musa Budak, Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz, TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan, MAPS ve İletişim Bakanlığı temsilcileri ile eğitmenler ve katılımcılar iştirak etti. Başarılı kursiyerlere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

"SAVAŞLARIN GÖRÜNMEYEN CEPHESİ"

TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan, törende yaptığı açıklamada siber güvenliğin modern dünyada stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Özdan, “Siber dünya artık savaşların görünmeyen cephesi haline geldi. Biz de dost ve kardeş ülkelere desteğimizi bu alanda da sürdürüyoruz. Türkiye'nin tecrübelerini paylaşarak Suriye'nin dijital güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Eğitimin sadece bir başlangıç olduğunu belirten Özdan, ilerleyen süreçte katılımcıların Türkiye’de ileri düzey modüllere katılacağını söyledi. Özdan, “Hedefimiz, çok aşamalı bir süreçle Suriye’nin siber güvenlik kapasitesini üst seviyeye taşımak” ifadelerini kullandı.

"ETİK HACKLEMEYE KADAR ULAŞTIK"

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılardan İbrahim Şaker, organizasyonun profesyonelce hazırlandığını belirterek, “Ağ temellerinden başlayıp etik hackleme tekniklerine kadar ilerledik. Savunma yöntemleri ve güvenlik açıklarının kapatılmasına dair önemli bilgiler edindik” şeklinde konuştu.

Siber güvenliğin hem kamu kurumları hem özel sektör için kritik önemde olduğunu vurgulayan Şaker, eğitimin kendilerine ciddi bir katma değer sağladığını dile getirdi.