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Siber saldırı: 6 milyon yolcunun bilgileri çalındı! Avustralya ayağa kalktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Siber saldırı: 6 milyon yolcunun bilgileri çalındı! Avustralya ayağa kalktı
Siber Saldırı, Veri Sızıntısı, Qantas, Gizlilik, Güvenlik, Avustralya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden Qantas, milyonlarca müşterisini alarma geçiren bir siber saldırı itirafında bulundu. Şirket, yaklaşık 6 milyon kişinin isim, e-posta, telefon numarası ve doğum tarihi gibi hassas bilgilerini hackerların ele geçirdiğini açıkladı. Sistemlerde tespit edilen “olağan dışı aktivitenin” ardından büyük bir veri sızıntısı ortaya çıktı.

Avustralya merkezli hava yolu şirketi Qantas, siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

"OLAĞAN DIŞI AKTİVİTE" TESPİT EDİLDİ

BBC'nin haberine göre, şirket 30 Haziran Pazartesi günü sistemlerinde "olağan dışı aktivite" fark etti. İncelemeler sonucunda, saldırganların isim, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve yolcu numarası gibi bilgileri ele geçirdiği belirlendi.

Avustralya merkezli hava yolu şirketi Qantas
Avustralya merkezli hava yolu şirketi Qantas Üst Yöneticisi (CEO) Vanessa Hudson özür diledi

KREDİ KARTI VE PASAPORT BİLGİLERİ ÇALINMADI

Qantas, veri sızıntısının kapsamının araştırılmaya devam ettiğini, ancak çalınan veriler arasında kredi kartı ya da pasaport bilgileri bulunmadığını açıkladı. Şirket, saldırıya ilişkin olarak Avustralya Siber Güvenlik Merkezi ve Avustralya polisinin bilgilendirildiğini de belirtti.

CEO'DAN MÜŞTERİLERE ÖZÜR

Qantas Üst Yöneticisi (CEO) Vanessa Hudson yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı müşterilerden özür diledi. Hudson, gerekli desteğin sağlanması için müşterilerle temas halinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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