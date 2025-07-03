150 milyar avroluk plan başını yaktı! AB'de sandık kuruluyor
150 milyar avroluk SAFE savunma planının Parlamento dışında bırakılması AB’de siyasi gerilimi tırmandırdı. Leyen hakkında verilen güvensizlik önergesi AP Genel Kurulu’nda oylanacak.
Avrupa Birliği'nde (AB), savunma alanında başlatılan 150 milyar avroluk SAFE planına Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dahil edilmemesi büyük krize yol açtı.
Savunma paketini duyuran AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP milletvekili Gheorghe Piperea tarafından yolsuzluk ve kamu harcamalarında usulsüzlükle suçlandı.
Piperea, Leyen hakkında 79 milletvekilinin desteğiyle güvensizlik önergesi verdi.
OYLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Önerge, AP Başkanı Roberta Metsola'nın liderliğinde yapılan toplantıda kabul edildi.
AP Genel Kurulu, 7 Temmuz’da Strazburg’da bu konuyu görüşmek üzere toplanacak.
Güvensizlik oylaması ise 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek.