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150 milyar avroluk plan başını yaktı! AB'de sandık kuruluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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150 milyar avroluk plan başını yaktı! AB&#039;de sandık kuruluyor
Savunma, Ursula Von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu, Yolsuzluk, Siyasi Kriz, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

150 milyar avroluk SAFE savunma planının Parlamento dışında bırakılması AB’de siyasi gerilimi tırmandırdı. Leyen hakkında verilen güvensizlik önergesi AP Genel Kurulu’nda oylanacak.

Avrupa Birliği'nde (AB), savunma alanında başlatılan 150 milyar avroluk SAFE planına Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dahil edilmemesi büyük krize yol açtı.

Savunma paketini duyuran AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP milletvekili Gheorghe Piperea tarafından yolsuzluk ve kamu harcamalarında usulsüzlükle suçlandı.

Piperea, Leyen hakkında 79 milletvekilinin desteğiyle güvensizlik önergesi verdi.

150 milyar avroluk plan başını yaktı! AB'de sandık kuruluyor - 1. Resim

OYLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Önerge, AP Başkanı Roberta Metsola'nın liderliğinde yapılan toplantıda kabul edildi.

AP Genel Kurulu, 7 Temmuz’da Strazburg’da bu konuyu görüşmek üzere toplanacak.

Güvensizlik oylaması ise 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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