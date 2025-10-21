Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tepkilere neden olan maç iptal edildi

Tepkilere neden olan maç iptal edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tepkilere neden olan maç iptal edildi
Miami, Tepki, Futbolcular, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga yönetimi, 20 Aralık’ta Miami’de oynanacağı açıklanan Villarreal–Barcelona maçının iptal edildiğini açıkladı.

LaLiga yönetimi, 20 Aralık’ta Miami’de oynanması planlanan Villarreal–Barcelona maçının iptal edildiğini açıkladı.

Federasyon, maçın organizatörüyle yapılan görüşmelerin ardından, son haftalarda İspanya’da yaşanan belirsizlik nedeniyle maçın Miami'de oynanmayacağını duyurdu.

Marca'nın haberinde yer alan bilgilere göre; Futbolcular Birliği (AFE) ve oyuncuların itirazları bu kararın alınmasında belirleyici oldu. İspanya dışında bir LaLiga maçı oynatma planı futbol dünyasında büyük tepki uyandırmıştı. 

LaLiga'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarda futbolcular, bu plana karşı tepkilerini göstermek amacıyla maçların başında 20 saniyelik bir duraklama gerçekleştirmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"NASA'yı öldürmeye çalışıyor!" Elon Musk ve uzay şirketi arasında soğuk savaşArsenal, 6 dakikada Atletico Madrid'in fişini çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç: Tam 9 gol, 2 penaltı, 2 kırmızı  - SporŞampiyonlar Ligi'nde çılgın maçArsenal, 6 dakikada Atletico Madrid'in fişini çekti - SporArsenal, 6 dakikada Atletico Madrid'in fişini çektiGalatasaray'ın Bodo/Glimt maçı 11'inde sürpriz: İşte Okan Buruk'un kadro tercihi - SporGalatasaray'ın Bodo/Glimt maçı 11'inde sürprizBeşiktaş, Almanya'da son saniye basketiyle kazandı - SporBeşiktaş, Almanya'da son saniye basketiyle kazandıBarcelona'dan El Clasico öncesi gövde gösterisi: 7 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı - SporBarcelona'dan El Clasico öncesi gövde gösterisi: 7 gol, 2 penaltı, 1 kırmızıReal Madrid'de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı - SporArda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...