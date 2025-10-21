Tepkilere neden olan maç iptal edildi

LaLiga yönetimi, 20 Aralık’ta Miami’de oynanması planlanan Villarreal–Barcelona maçının iptal edildiğini açıkladı.

Federasyon, maçın organizatörüyle yapılan görüşmelerin ardından, son haftalarda İspanya’da yaşanan belirsizlik nedeniyle maçın Miami'de oynanmayacağını duyurdu.

İlgili Haber Kriz giderek büyüyor: Barcelona kendi maçını protesto etti

Marca'nın haberinde yer alan bilgilere göre; Futbolcular Birliği (AFE) ve oyuncuların itirazları bu kararın alınmasında belirleyici oldu. İspanya dışında bir LaLiga maçı oynatma planı futbol dünyasında büyük tepki uyandırmıştı.

LaLiga'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarda futbolcular, bu plana karşı tepkilerini göstermek amacıyla maçların başında 20 saniyelik bir duraklama gerçekleştirmişti.