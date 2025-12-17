Türkiye’nin kültürel mirasları uluslararası alanda görünür kılınıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Daha önce Göbeklitepe ve Magna Mater sergileriyle Kolezyum’da yer alan Türkiye, bu defa Troya temalı bir sergiyi Roma’ya taşımaya hazırlanıyor. Kolezyum Arkeopark Alanı’nda 2026 yılında düzenlenmesi planlanan sergi, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya’daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak ve Troya’nın çok katmanlı tarihî anlatısını uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Kolezyum’da sergi: Troya’nın tarihi Roma’ya taşınacak

11 Aralık’ta karşılıklı niyet beyanı ile somut adımı atılan sergi programı çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Troya” operası da Roma’da sahnelenecek.

