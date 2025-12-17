Türkiye Gazetesi
Kolezyum’da sergi: Troya’nın tarihi Roma’ya taşınacak
Türkiye’nin kültürel mirasları uluslararası alanda görünür kılınıyor.
Türkiye, 2026 yılında Roma'da Troya temalı bir sergi düzenlemeye hazırlanıyor.
- Sergi, Kolezyum Arkeopark Alanı'nda düzenlenecek.
- Sergi, Troya Müzesi ve Türkiye ve İtalya'daki diğer müzelerden seçilmiş eserlerle hazırlanacak.
- Sergi, Troya’nın tarihini internationale izleyiciyle paylaşmayı hedefliyor.
- 11 Aralık'ta karıcılaşkı niyet beyanı ile adım atıldı.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Troya” operası da Roma'da sahnelenecek.
MURAT ÖZTEKİN - Daha önce Göbeklitepe ve Magna Mater sergileriyle Kolezyum’da yer alan Türkiye, bu defa Troya temalı bir sergiyi Roma’ya taşımaya hazırlanıyor. Kolezyum Arkeopark Alanı’nda 2026 yılında düzenlenmesi planlanan sergi, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya’daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak ve Troya’nın çok katmanlı tarihî anlatısını uluslararası izleyiciyle buluşturacak.
11 Aralık’ta karşılıklı niyet beyanı ile somut adımı atılan sergi programı çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Troya” operası da Roma’da sahnelenecek.
