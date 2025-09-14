Euroya geçiş kararı komşuyu ayaklandırdı! Protestolar sokağa taştı

Avrupa Birliği karşıtı ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi tarafından ülkenin 2026 yılında euroya geçme kararı nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi. Gösteriye katılanlar "Bulgar Levasını koruyalım", "euroya hayır", "Hükümet istifasını versin" yazılı dövizler taşıdı.

HÜKÜMETE İSTİFA ÇAĞRISI

Binlerce kişi protesto için Bulgaristan Merkez Bankası önünde bir araya gelirken, gösteride konuşan Vızrajdane lideri Kostadin Kostadinov, ülkenin ulusal para birimi levadan euroya geçiş kararını alan parlamentonun, bu kararın referanduma sunulmasını reddettiğini hatırlatarak hükümetin istifasını talep etti.

Vızrajdane lideri Kostadin Kostadinov

Euro Bölgesi'nin çöktüğünü söyleyen Kostadinov, "Mesaj tek: İstifa. Bu hükümetin istifası, Bulgaristan'ı ve Bulgar levasını korumak içindir." dedi. Kostadinov sözlerine şöyle devam etti:

"TİTANİK'E BİNİYORUZ" "Fransa, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi, teknik olarak iflas etmiş durumda. Almanya'da durgunluk yaşanıyor, İtalya'da ise aynı anda hem durgunluk hem de enflasyon var. Euro Bölgesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri şu anda gözlerimizin önünde çöküyor. Titanik'e biniyoruz."

" PROTESTO, H ÜKÜMETİN DÜ Ş ÜRÜLMESİ İÇİN"

18 Eylül'de tekrar protesto düzenleyeceklerini açıklayan Kostadinov, "Protesto, hükümetin düşürülmesi içindir. Hükümet gitmelidir. Bizim söyleyeceğimiz budur ve bu protesto sürecin sadece başlangıcıdır." ifadelerini kullandı. Polis ve jandarma güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, gösteri şehir merkezindeki yürüyüşle sona erdi.