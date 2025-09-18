Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Rusya&#039;da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya, son dakika şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Son dakika deprem haberi... Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.
Depremdeki can ve mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
