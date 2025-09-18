Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika deprem haberi... Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Depremdeki can ve mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.