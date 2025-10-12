Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Zelenskiy ile Trump'tan üst üste görüşmeler! "Son derece verimliydi"

Zelenskiy ile Trump'tan üst üste görüşmeler! "Son derece verimliydi"

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Zelenskiy ile Trump&#039;tan üst üste görüşmeler! &quot;Son derece verimliydi&quot;
Ukrayna, Trump, Zelenskiy, Görüşme, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Trump ve Zelenksiy art arda görüşmeler gerçekleştirdi. Dün ve bugün iki kez görüşen liderler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaşı ele aldı. Zelenskiy, görüşmelerin "son derece verimli" geçtiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile iki gün içinde ikinci kez görüştüğünü ve görüşmenin “son derece verimli” geçtiğini söyledi.

Zelenskiy ile Trump'tan üst üste görüşmeler!

Zelenskiy, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Ülkemizdeki hayatın savunulması, hava savunması, dayanıklılık ve uzun menzilli kabiliyetlerimizin güçlendirilmesi dâhil olmak üzere durumun tüm yönlerini ele aldık” ifadelerini kullandı.

DÜN NE GÖRÜŞTÜLER?

Dün akşam saatlerinde Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, Orta Doğu’da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı.

Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump’a bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump’a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya’nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AFP

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti: Görevine son verildiUmut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in Orta Doğu'daki yasa dışı eylemleri bitmiyor! Suriye'de köy baskını - Dünyaİsrail'in yasa dışı eylemleri bitmiyor!Yıldız ismin vasiyeti ortaya çıktı! Ağızları açık bırakan servet bakın kime gidiyor? - Dünya100 milyon dolarlık mirasın sahibi kim olacak?Netanyahu, Rum lideri bahane ederek mahkemeden kaçtı - DünyaNetanyahu, mahkemeden kaçtı!Microsoft'un kıdemli mühendisinden İsrail'e tepki istifası! Binlerce çalışana mail gönderdi - DünyaMicrosoft'un kıdemli mühendisinden İsrail'e tepki istifası! Binlerce çalışana mail gönderdiSuriye zirvesi sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama! 'Kapsamlı işbirliği sürecek' - DünyaSuriye zirvesi sonrası Dışişleri'nden ilk açıklama!Atlantik’te tehlikeli yakınlaşma! Rus denizaltısı yeniden Fransa'da yüzeye çıktı - DünyaRus nükleer denizaltısı Avrupa'da ifşa oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...