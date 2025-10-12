Zelenskiy ile Trump'tan üst üste görüşmeler! "Son derece verimliydi"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile iki gün içinde ikinci kez görüştüğünü ve görüşmenin “son derece verimli” geçtiğini söyledi.

Zelenskiy, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Ülkemizdeki hayatın savunulması, hava savunması, dayanıklılık ve uzun menzilli kabiliyetlerimizin güçlendirilmesi dâhil olmak üzere durumun tüm yönlerini ele aldık” ifadelerini kullandı.

DÜN NE GÖRÜŞTÜLER?

Dün akşam saatlerinde Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, Orta Doğu’da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı.

Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump’a bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump’a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya’nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.