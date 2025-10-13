Samsun'da sıcak saatler! Kuru sıkı tabanca ile banka soydu

Çarşamba ilçesinde yaşayan K.Ö. isimli esnaf, kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı. Olay özel güvenlik görevlisinin ihtiyaç nedeniyle yerinde bulunmadığı anda gerçekleşti.

BANKADAN 43 BİN TL ÇALDI

Gişe görevlisine silahını doğrultan K.Ö. poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin TL parayı alarak bankadan ayrıldı. Kaçarken kullandığı kurusıkı tabancayı çöpe atan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince parayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BORÇLARI VARMIŞ

Zanlının aşırı borçlandığı için böyle bir olaya karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.