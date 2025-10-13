Samsun'da sıcak saatler! Kuru sıkı tabanca ile banka soydu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'da bir esnaf kuru sıkı tabanca ile bastığı bankayı soydu. Zanlı poşete koyduğu 43 bin TL parayla kaçtıktan kısa süre sonra yakalandı. Soygunu neden yaptığı da ortaya çıktı.
Çarşamba ilçesinde yaşayan K.Ö. isimli esnaf, kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı. Olay özel güvenlik görevlisinin ihtiyaç nedeniyle yerinde bulunmadığı anda gerçekleşti.
BANKADAN 43 BİN TL ÇALDI
Gişe görevlisine silahını doğrultan K.Ö. poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin TL parayı alarak bankadan ayrıldı. Kaçarken kullandığı kurusıkı tabancayı çöpe atan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince parayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
BORÇLARI VARMIŞ
Zanlının aşırı borçlandığı için böyle bir olaya karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş