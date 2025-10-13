Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da sıcak saatler! Kuru sıkı tabanca ile banka soydu

Samsun'da sıcak saatler! Kuru sıkı tabanca ile banka soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Kuru Sıkı Tabanca, Esnaf, Borç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir esnaf kuru sıkı tabanca ile bastığı bankayı soydu. Zanlı poşete koyduğu 43 bin TL parayla kaçtıktan kısa süre sonra yakalandı. Soygunu neden yaptığı da ortaya çıktı.

Çarşamba ilçesinde yaşayan K.Ö. isimli esnaf,  kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı. Olay özel güvenlik görevlisinin ihtiyaç nedeniyle yerinde bulunmadığı anda gerçekleşti.

BANKADAN 43 BİN TL ÇALDI

Gişe görevlisine silahını doğrultan K.Ö. poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin TL parayı alarak bankadan ayrıldı. Kaçarken kullandığı kurusıkı tabancayı çöpe atan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince parayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BORÇLARI VARMIŞ

Zanlının aşırı borçlandığı için böyle bir olaya karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye-Gürcistan maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!Erzurum’da okullar tatil mi? 14 Ekim Salı MGM hava durumu raporunu paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı! - 3. SayfaDilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktıStat çevresinde ele geçirildi, faciadan dönüldü! Taraftarlara satılacak ürünler mide bulandırdı - 3. SayfaStat çevresinde ele geçirilenler mide bulandırdıAdana'da akılalmaz olay! Pastaneye el bombası atıldığı anlar kamerada - 3. SayfaPastaneye el bombası atıldığı anlar kameradaŞanlıurfa'da acı kaza! Bir çocuk öldü, babası ve kardeşi yaralı - 3. SayfaŞanlıurfa'da acı kaza! Ölü ve yaralılar varNevşehir'de otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü 1 yaralı - 3. SayfaNevşehir'de otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü 1 yaralıHatay'da fırında patlama meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü - 3. SayfaSokak savaş alanına döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...