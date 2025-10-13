Alex de Souza'yı dinlemediler: Mesajlar gönderdim, defalarca söyledim, bağırdım!

Brezilya Serie B ekibi Operario'da görev yapan Alex de Souza, art arda 4'üncü defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Novorizontino'ya3-0 kaybeden Operario, 39 puanda kaldı ve 13'üncü sıraya geriledi. Bu skor, takımının başında 20'nci maçına çıkan Alex'in 7'nci yenilgisi (6 galibiyet, 7 beraberlik) oldu.

PENALTI KRİZ ÇIKARDI

Operario'nun santraforu Ademilson, karşılaşma 0-0 devam ederken 49'uncu dakikada penaltı kaçırdı. Alex de Souza, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bukonuya değindi.

" Ç OK M Ü DAHALE ETT İ M AMA SAHADA BA Ş KA KARAR VER İ LD İ "

Penaltıyı Ademilson'un kullanmasını istemediğini belirten Brezilyalı teknik adam, verdiği karara aykırı şekilde hareket edildiğini ve bu hatanın yenilgide belirleyici olduğunu söyledi.

Vuruşu Boschilia'nın yapmasını istediğini vurgulayan 48 yaşındaki teknik adam, "Boschilia'nın şutu atmasını söyledim. Devre arasında birçok konuda, özellikle de sahadaki herkesin sorumluluğu konusunda farkındalık oluşturduk. Penaltı sırasında bile sahaya mesajlar gönderdik, bağırdık ve bunu defalarca söyledik. Bir maçta olanların çoğu sporcunun, oyuncunun verdiği kararlardır. Müdahale ettim hem de çok müdahale ettim ama maalesef sahada verilen karar golle sonuçlanmadı. Bu da kesinlikle dengesizliğe sebep oldu" açıklamasını yaptı.