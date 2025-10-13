Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alex de Souza'yı dinlemediler: Mesajlar gönderdim, defalarca söyledim, bağırdım!

- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski 10 numarası Alex de Souza, geçtiğimiz haziran ayından bu yana Brezilya Serie B takımı Operario'yu çalıştırıyor. Brezilyalı eski futbolcu, Novorizontino'ya deplasmanda 3-0 yenildikleri maç sırasında yaşanan olay nedeniyle adeta çileden çıktı.

Brezilya Serie B ekibi Operario'da görev yapan Alex de Souza, art arda 4'üncü defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Novorizontino'ya3-0 kaybeden Operario, 39 puanda kaldı ve 13'üncü sıraya geriledi. Bu skor, takımının başında 20'nci maçına çıkan Alex'in 7'nci yenilgisi (6 galibiyet, 7 beraberlik) oldu.

Alex de Souza'yı dinlemediler: Mesajlar gönderdim, defalarca söyledim, bağırdım! - 1. Resim

PENALTI KRİZ ÇIKARDI

Operario'nun santraforu Ademilson, karşılaşma 0-0 devam ederken 49'uncu dakikada penaltı kaçırdı. Alex de Souza, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bukonuya değindi.

Alex de Souza'yı dinlemediler: Mesajlar gönderdim, defalarca söyledim, bağırdım! - 2. Resim

"ÇOK MÜDAHALE ETTİM AMA SAHADA BAŞKA KARAR VERİLDİ"

Penaltıyı Ademilson'un kullanmasını istemediğini belirten Brezilyalı teknik adam, verdiği karara aykırı şekilde hareket edildiğini ve bu hatanın yenilgide belirleyici olduğunu söyledi.

Vuruşu Boschilia'nın yapmasını istediğini vurgulayan 48 yaşındaki teknik adam, "Boschilia'nın şutu atmasını söyledim. Devre arasında birçok konuda, özellikle de sahadaki herkesin sorumluluğu konusunda farkındalık oluşturduk. Penaltı sırasında bile sahaya mesajlar gönderdik, bağırdık ve bunu defalarca söyledik. Bir maçta olanların çoğu sporcunun, oyuncunun verdiği kararlardır. Müdahale ettim hem de çok müdahale ettim ama maalesef sahada verilen karar golle sonuçlanmadı. Bu da kesinlikle dengesizliğe sebep oldu" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

