Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen tarihi seçimle Sadettin Saran, başkanlık görevini Ali Koç'tan devraldı. Başabaş geçen seçimlerde Saran 12.325 oy ile yeni başkan olurken, Ali Koç ise 12.068 oy aldı.

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanına tebrik mesajları gelmeye devam ederken, bir mesaj de kulübün efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza'dan geldi.

"TEBRİKLER VE BOL ŞANSLAR"

Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saran'ı tebrik etti. Brezilyalı, paylaşımında Saran ile birlikte çekildiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni başkana tebrikler ve bol şanslar" notunu düştü.

İşte o paylaşım;