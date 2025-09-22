Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alex de Souza&#039;dan Sadettin Saran paylaşımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de başkanlık görevini Ali Koç'tan devralan Sadettin Saran'a destek mesajı yağıyor. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saran'ı tebrik etti.

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen tarihi seçimle Sadettin Saran, başkanlık görevini Ali Koç'tan devraldı. Başabaş geçen seçimlerde Saran 12.325 oy ile yeni başkan olurken, Ali Koç ise 12.068 oy aldı.

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanına tebrik mesajları gelmeye devam ederken, bir mesaj de kulübün efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza'dan geldi.

"TEBRİKLER VE BOL ŞANSLAR"

Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saran'ı tebrik etti. Brezilyalı, paylaşımında Saran ile birlikte çekildiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni başkana tebrikler ve bol şanslar" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

THY'den "Avrupa" kampanyası! Gidiş dönüş 169 dolardan başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı tanıyalım: Türkiye rekoru sahibi sportmen, Kırıkkaleli... - Sporİşte yeni Başkan Saran'ın hiç bilinmeyenleri!Galatasaray dağıldı, Ali Koç telefona sarıldı! "Beş kez teşekkürler..." - SporGalatasaray dağıldı, Ali Koç telefona sarıldıGalatasaray ve Fenerbahçe'yi reddeden yıldız, yedek kulübesine mahkum - SporReal Madrid'in yıldızından Süper Lig devlerine ret!Rus mafyası, sahte evrak, bonservis... Sadettin Saran'ı ihraca götüren transfer: Vladimir Beschastnykh - SporSaran'ı ihraç ettiren 800 bin dolarlık transferSadettin Saran'ın başkanlığı Avrupa basınında: Vaat etti ve seçimi kazandı - SporSaran'ın başkanlığı Avrupa basınındaSeçim sonrası soluğu yeni başkanın yanında aldı! Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken konuşma - SporSeçimin ardından soluğu Saran'ın yanında aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...