Beşiktaş, Lausanne'ı konuk edecek

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsviçre ekibi Lausanne’ı konuk edecek. 3. eleme turunda St. Patricks’i 4-1 ve 3-2’lik skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, Lausanne ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

AVRUPA SERÜVENİNDE 258. RANDEVU

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 257 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 348 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. MÜCADELE

UEFA Konferans Ligi’nde toplamda 15 mücadeleye çıkan Beşiktaş, Lausanne maçıyla birlikte turnuvada 16. maçına çıkmış olacak. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Organizasyonda toplamda 29 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 23 gol gördü.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. KARŞILAŞMA

Kara Kartal, Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 8. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile yaptığı 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kartal, Lausanne'a konuk olduğu ilk karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

SOLSKJAER, İSVİÇRE TAKIMLARINA 4 KEZ RAKİP OLDU

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Molde, Manchester United ve Beşiktaş'ın başında İsviçre takımlarına karşı 4 kez rakip oldu. Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Norveçli teknik adam, Basel'e karşı 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılırken, Young Boys'a ise 2-1'lik sonuçla mağlup oldu.

JAKOB KEHLET DÜDÜK ÇALACAK

Lausanne - Beşiktaş maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet’in yardımcılıları Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen'in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacağı müsabakada Jens Maae de AVAR koltuğuna oturacak.