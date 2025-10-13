29 yıllık evlilik bitti! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan’dan duygusal veda

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: HABER MERKEZİ
Magazin Haberleri

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini bitirdiklerini açıkladı. Çift, “Bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz” diyerek ayrılığı ortak bir fotoğrafla duyurdu. Sabancı ve Doğan Sabancı, 2023’te yaşadıkları tekne kazasının ardından zorlu bir sürecin sonunda bu kararı aldıklarını belirtti.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili ve sanatçı Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Ünlü çift, ayrılık kararını birlikte verdikleri bir fotoğrafla ve ortak bir açıklamayla paylaştı.

Sabancı ve Doğan Sabancı, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, birçok zorluğu da göğüsledik. En önemlisi, hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı. Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk.”

Açıklamada, 2023 yılının Ağustos ayında Leros Adası’nda geçirdikleri tekne kazasının hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğu da vurgulandı:

“Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak sanmıştık, öyle olmadı. Birimiz üç ay içinde normale dönerken, diğerimiz iki yıla yayılan zorlu bir iyileşme sürecine girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde, evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.”

Çift, ayrılığın ardından kimsenin birbirini suçlamadığını ve hiçbir maddi talepte bulunmadan yollarını ayırdıklarını belirterek, “Bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz” ifadelerini kullandı.

Sabancı çifti, geçirdikleri kaza sonrası uzun bir iyileşme sürecinden geçmiş, kamuoyunda sık sık sağlık durumlarıyla gündeme gelmişti.

