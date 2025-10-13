Türkiye'nin desteğine özel vurgu: Pakistan'da üçlü masa ve savunma vurgusu!

Pakistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zerdari "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı başkent İslamabad'da ağırladı.

"YAKIN VE DOSTANE İLİŞKİLER"

Zerdari, Kurtulmuş ve Gafarova ile görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan ile barış, istikrar ve refahın artırılmasına yönelik yakın işbirliğini sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Pakistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la kurulan "yakın ve dostane" bağlara oldukça değer verdiğini kaydeden Zerdari, bu ilişkilerin "ortak inanç, karşılıklı güven ve bölgesel barış ile refah arzusuna" dayandığını söyledi.

Zerdari, Türkiye'nin Pakistan'a bölgesel ve uluslararası platformlarda verdiği desteği takdir ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, savunma ile güvenlik alanlarındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini vurguladı.