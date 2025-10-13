Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Türkiye'nin desteğine özel vurgu: Pakistan'da üçlü masa ve savunma vurgusu!

Türkiye'nin desteğine özel vurgu: Pakistan'da üçlü masa ve savunma vurgusu!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Türkiye ve Azerbaycan Parlamento Başkanlarını İslamabad’da ağırlayarak, üç ülke arasında barış, istikrar ve refahı artıracak yakın işbirliğini sürdürme kararlılığını vurguladı. Zerdari, Türkiye’nin Pakistan’a verdiği bölgesel ve uluslararası destek ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin önemini takdir etti.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zerdari "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı başkent İslamabad'da ağırladı.

"YAKIN VE DOSTANE İLİŞKİLER"

Zerdari, Kurtulmuş ve Gafarova ile görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan ile barış, istikrar ve refahın artırılmasına yönelik yakın işbirliğini sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Pakistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la kurulan "yakın ve dostane" bağlara oldukça değer verdiğini kaydeden Zerdari, bu ilişkilerin "ortak inanç, karşılıklı güven ve bölgesel barış ile refah arzusuna" dayandığını söyledi.

Zerdari, Türkiye'nin Pakistan'a bölgesel ve uluslararası platformlarda verdiği desteği takdir ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, savunma ile güvenlik alanlarındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini vurguladı.

