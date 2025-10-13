Yunan basını panikte: Türkler Rafale’nin şifrelerini çözdü!

Yunanistan’da gündem yine Türkiye. Atina merkezli ProNews gazetesi, Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğini manşetine taşıyarak, "Türkler Rafale uçağının tüm sırlarını Pakistan’a öğretti" başlığıyla dikkat çeken bir haber yayımladı.

Haberde, Katar’a ait altı Rafale F3 savaş uçağının "eğitim" amacıyla Türkiye’de sürekli konuşlandırıldığı ve bu durumun Ankara’ya Yunan savaş uçaklarının tüm taktik özelliklerini çözme fırsatı verdiği öne sürüldü.

İlgili Haber Yunanistan’a AB’den beklenmedik SAFE tokadı! 'Türkiye'ye engel olamayacaksın'

YUNAN BASINI: TÜRKLER EGE'DEKİ DÜŞMANLARINI ARTIK ÇOK İYİ TANIYOR

ProNews, Türkiye’nin Rafale uçaklarının tüm kabiliyetleri ve zayıflıkları konusunda Katar tarafından bilgilendirildiğini ve bu sayede "Ege’deki rakiplerini çok iyi tanıdığını" iddia etti.

Haberde ayrıca, Türkiye’nin bu bilgilerden yola çıkarak kardeş ülke Pakistan’ı da bilgilendirdiği ileri sürüldü.

Yunan basınına göre, Türklerin verdiği bu bilgiler sayesinde Pakistan, Hint Hava Kuvvetleri’nin Rafale jetlerini J-10C uçaklarıyla alt etmeyi başardı.

Haberde, "Türkler, Rafale’lerin savaş taktiklerini ve zaaflarını Pakistan’a öğretti. Bu da Hindistan için talihsiz bir sonuç doğurdu" ifadeleri yer aldı.

ANKARA, KATAR'IN EUROFİGHTER FİLOSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ProNews’e göre Türkiye, Katar Hava Kuvvetleri envanterindeki 24 adet Eurofighter Typhoon Tranche 3A uçağına talip oldu.

Ankara’nın bu uçakları satın almak için acil görüşmelere başladığı, Türk heyetinin Doha’ya giderek Savunma Bakanı Şeyh Suud Bin Abdurrahman el-Sani ile masaya oturduğu aktarıldı.

Görüşmelere Türkiye adına Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

Haberde, iki tarafın anlaşmaya oldukça yakın olduğu yazıldı.

EUROFİGHTER'LARDA GÖZ KAMAŞTIRAN AESA RADAR AYRINTISI

ProNews, Katar’ın Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının AESA CAPTOR-E Mk0 radar sistemi ile donatıldığını, bu radarın 150 ila 200 kilometre menzile sahip olduğunu yazıldı.

Rafale uçaklarının RBE2 AA AESA radarının ise teknolojik olarak daha gelişmiş olmasına rağmen menzil bakımından geride kaldığı aktarıldı.

Gazete, Eurofighter radarının en önemli avantajının "görüş alanını genişleten mekanik gimbal sistemi" olduğunu ve bu sayede merkezi görüş hattının ötesini 110 dereceye kadar tarayabildiğini yazdı.

Her iki radar sisteminin de Meteor füzelerini desteklediği, Türkiye’nin bu füzeleri edinmesi halinde Yunanistan’ın "hava üstünlüğünün dengeye gelebileceği" yorumu dikkat çekti.

ANKARA VE DOHA ARASINDAKİ ASKERİ İTTİFAK ATİNA'YI ENDİŞELENDİRİYOR

Yunan basını, Türkiye-Katar iş birliğini "Atina için büyüyen bir güvenlik sorunu" olarak tanımladı.

Haberde, "Türkler artık Ege’deki düşmanlarını çok iyi tanıyor. Bu ittifak, Yunanistan savunması açısından ciddi bir tehdit haline geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Atina medyası ayrıca, Berlin’in Eurofighter anlaşmasına yönelik itirazlarını geri çektiğini ve Türkiye’nin bu yılın Temmuz ayında Almanya ve İngiltere ile bir ön mutabakat imzaladığını hatırlattı.

Ancak nihai maliyetin yüksekliği nedeniyle anlaşmanın geciktiği, bu nedenle Ankara’nın Katar üzerinden ikinci el jetleri değerlendirdiği bildirildi.

TÜRKİYE KATAR'A F-16 TEKLİFİ SUNDU

ProNews’ün haberine göre, Türkiye, muhtemel Eurofighter satışına onay verilmesi halinde Katar’ın hava savunmasını geçici olarak güçlendirmek için Doha’ya 12 F-16 uçağı göndermeyi teklif etti.

Haberde, bu teklifin "iki ülke arasındaki askeri bağların derinleştiğinin en açık göstergesi" olarak nitelendirildi.

YUNANİSTAN'DA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Yunan medyasında çıkan haberlerde, Türkiye’nin Katar’la geliştirdiği bu iş birliğinin, Yunanistan’ın Ege’deki askeri dengesi açısından büyük bir tehdit oluşturduğu öne çıkarıldı.