Trump İsrail’e indi! Dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah başkanlık uçağıyla Ben Gurion Havalimanı’na iniş yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından kırmızı halıyla karşılanan Trump’ın ziyareti, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık uçağı bu sabah Ben Gurion Havalimanı’na iniş yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun da katıldığı törende Trump, kırmızı halıyla karşılandı. El Hadath muhabirine göre Trump, inişinden önce İsrail semalarında “sembolik bir tur” atmak istedi.

Trump İsrail’e indi! Dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar - 1. Resim

Trump’ın ziyaretiyle aynı dakikalarda Hamas’ın 20 İsrailli esiri serbest bırakması, sürecin “titizlikle koreografi edildiği” yorumlarına yol açtı.

İsrail basını, rehine teslimi ile Trump’ın inişinin neredeyse aynı anda gerçekleştiğini vurgularken, sürecin ABD’nin arabuluculuk başarısının bir “gösterisi” olarak görüldüğünü yazdı.

TEL AVİV'DEN KUDÜS'E ABD BAYRAKLARI

Trump’ın Kudüs ziyareti öncesinde Tel Aviv-Kudüs güzergâhı boyunca İsrail ve ABD bayrakları yan yana asıldı. Kent girişlerinde “Teşekkürler Sayın Başkan” yazılı afişler dikkat çekti. Bölgedeki askeri hareketlilik de gözlerden kaçmadı.

DÜNYADAN TEPKİLER YAĞDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron' “Gazze’de kaçırılan 7 kişinin teslim edilmesiyle İsrailli ailelerin sevincini paylaşıyorum. Barış artık mümkün hale geldi” dedi.

Aynı açıklamada, “Trump’ın planının tüm aşamalarında Arap ortaklarla birlikte yer alacağız” ifadelerine yer verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı ise, “Barışa doğru daha fazla gelişme görmeyi bekliyoruz. İşler böyle giderse İsrail’e silah tedarikinin yeniden başlamasına engel yok” açıklamasını yaptı.

MISIR, TRUMP'A NİL NİŞANI VERECEK

Trump, bugün Şarm El-Şeyh’te düzenlenecek “Barış Zirvesi” kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Sisi’nin Trump’a ülkenin en yüksek onuru olan “Nil Nişanı”nı takdim etmesi bekleniyor.

Trump ise Kudüs’te yaptığı kısa açıklamada, “Savaş bitti, savaş bitti… İnsanlar artık yorgun. Bu hem İsrail hem Müslüman ülkeler için harika bir dönem olacak” dedi.

Gazze’nin geleceğine ilişkin olarak da, “Orası şu anda bir yıkıntı ama gelecekte muhteşem bir mucizeye dönüşecek” ifadelerini kullandı.

