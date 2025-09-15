Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 yıl sonra boşanıyorlar! Vuslat Doğan Sabancı'dan 5 milyar liralık tazminat talebi iddiası

29 yıl sonra boşanıyorlar! Vuslat Doğan Sabancı'dan 5 milyar liralık tazminat talebi iddiası

29 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Ali–Vuslat Doğan Sabancı çifti arasında sular durulmuyor. Çift tazminat konusunda anlaşamazken, Vuslat Doğan Sabancı'nın Ali Sabancı'dan 5 milyar lira (yaklaşık 121 milyon dolar) tazminat istediği öne sürüldü.

Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti 29 yıllık evliliklerini bitirmeye karar vermiş ancak tazminat konusunda anlaşamamışlardı.

Vuslat Doğan Sabancı'nın ölümden döndükleri Ağustos 2023'daki bot kazasından eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediği de iddia edilmişti.

5 MİLYAR TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ

Sabah'ta yer alan habere göre aileye yakın bir kaynak Vuslat Doğan Sabancı'nın 5 milyar lira (yaklaşık 121 milyon dolar) tazminat istediğini öne sürdü.

ALİ SABANCI'NIN SERVETİNİN 8'DE 1'İ

Vuslat Doğan Sabancı'nın istediği tutar 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü ismi olan Ali Sabancı'nın servetinin yaklaşık 8'de 1'ine denk geliyor.

