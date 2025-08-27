Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vuslat Doğan ile Ali Sabancı boşanıyor! Ayrılığın perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı

Vuslat Doğan ile Ali Sabancı boşanıyor! Ayrılığın perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı’nın boşanma sürecine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Bülent Cankurt, boşanma kararı alan ünlü çiftin tazminat konusunda anlaşamadıkları için henüz mahkemeye başvuramadıklarını öne sürdü.

24 Ağustos 2023’te Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında ciddi bir bot kazası geçiren Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı uzun süre tedavi görmüştü. Bu olayın, ikilinin ilişkilerinde önemli bir kırılmaya neden olduğu iddiaları bir dönem gündemi meşgul etmişti. Çiftin şimdi ise boşanmaya karar verdiği ancak tazminatta anlaşamadıkları ortaya çıktı.

ARTIK AYRI YAŞIYORLAR

Sabancı çiftine yönelik boşanma iddiaları ilk kez Mart 2025’te basına yansıdı. Kazadan geçen iki yılın ardından, farklı kaynaklarda Doğan ile Sabancı’nın fiilen ayrı yaşamaya başladığı ileri sürüldü. 

Ali Sabancı’nın başka bir eve taşındığı, Vuslat Doğan Sabancı’nın ise etkinliklere tek başına katıldığı görüldü. Bu durum, çiftin ayrı yaşamaya başladığını ve boşanma sürecine resmen adım attığını gösterdi.

30 YILLIK EVLİLİĞİN BİTME NEDENİ…

Son olarak 30 yıllık evli çift hakkında boşanma süreciyle ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı. Vuslat Doğan Sabancı’nın, Yunanistan’da iki yıl önce meydana gelen bot kazasından eşini sorumlu tuttuğu, bu nedenle boşanma sürecinde yüksek bir tazminat talep ettiği öne sürüldü.

TAZMİNAT İÇİN ASTRONOMİK RAKAM İSTEMİŞ

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, boşanma kararı alan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı çifti, tazminat konusunda uzlaşamayınca henüz mahkemeye başvuramadı. Cankurt bugünkü yazısında şu ifadeleri kaleme aldı:

“Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, her ikisi de boşanmak istese de tazminatta anlaşamadıkları için bunu başaramıyorlarmış. Daha doğrusu Vuslat Hanım, astronomik bir rakam istediği için anlaşmaya varamıyorlarmış. Tüm ısrarlarıma rağmen rakamı telaffuz etmediler ama Vuslat Hanım'ın bot kazasından eşini sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediğini söylediler.”

Öte yandan Cankurt, ikilinin tazminatta anlaşamazlarsa yakında taraflardan birinin mahkemenin yolunu tutacağı da belirtti.

