Mehmet Tosmur, gıda, kimya, plastik ve yazılım sektörlerindeki çalışmalarıyla öne çıkan bir isimdir. Tosmur Grup'ta Başkan Vekili olarak görev yapan Tosmur'un hayatı merak konusu oldu.

Sanayi ve üretim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Tosmur'un iş insanı olduğu biliniyor. Peki, Mehmet Tosmur kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET TOSMUR KİMDİR?

Mehmet Tosmur 1980 yılında Adanada doğdu. İş dünyasında özellikle sanayi ve üretim alanındaki çalışmalarıyla tanınan iş insanıdır.

Gıda, kimya, plastik ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren Tosmur Grup'ta Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

MEHMET TOSMUR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Tosmur, 1980 doğumlu olup Adanalıdır. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşında olan Tosmur, eğitim ve iş hayatının çoğunluğunu Adana merkezli sürdürmektedir.

Birçok sivil toplum kuruluşu üyesi olan Mehmet Tosmur, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHMET TOSMUR İŞ HAYATI VE KARİYERİ

Mehmet Tosmur 1999 yılında iş hayatına adım attı. Kimya, gıda, plastik ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren Tosmur Grup bünyesinde çalışmaktadır. Hâlen Tosmur Grup'ta Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

