Dans kariyeri ile tanınan Nuran Sultan, kariyeri ve özel hayatındaki gelişmelere yeniden merak konusu oldu. Gerçek adı Nuran Çokçalışkan olan ismin hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Nuran Sultan kimdir, nereli konuları gündeme geldi. Sahne çalışmalarıyla tanınan isim gündemdeki konular sonrası merak edilmeye başlandı. Hayatı ve kariyerine olan sorgulamalar yapılıyor.

NURAN SULTAN KİMDİR?

Nuran Sultan, 1975 yılında dünyaya geldi. Gerçek adı, Nuran Çokçalışkan olarak biliniyor. Türk oryantal dans sahnesinin tanınan isimleri arasında yer alan Nuran Sultan, genç yaşlardan itibaren dansa ilgi duyarak bu alanda çalışmalarını sürdürdü.

İlk yıllarında yerel etkinlikler ve sahne organizasyonlarında yer alan Nuran Sultan, 1990’lı yılların sonlarına gelindiğinde yurt içinde ve yurt dışında birçok gösteriye katıldı. Dans okullarında seminerler ve atölye çalışmaları düzenledi.

