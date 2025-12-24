Sosyal medyada ürettiği içerikler ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Ezgi Fındık, son dönemde hakkında çıkan haberlerle yeniden merak konusu oldu. Peki, Ezgi Fındık kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte fenomen Ezgi Fındık 'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

Makyaj ve güzellik alanında ürettiği içeriklerle tanınan Ezgi Fındık, influencer kimliğiyle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış isimler arasında yer alıyor. Almanya’da başlayan hayat hikayesi ve Türkiye’de devam eden kariyeriyle dikkat çekiyor.

EZGİ FINDIK KİMDİR?

Ezgi Fındık 1993 yılında Almanya’da Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Giresunlu olan Fındık’ın anne tarafı ise Tekirdağlı olup Bulgar-Yunan göçmeni bir ailedir. Eğitim ve yaşamının önemli bir bölümünü yurt dışında geçiren Fındık, ilerleyen yıllarda İstanbul’a yerleşti. Türkçe ve Almanca ana dili olan Ezgi Fındık aynı zamanda İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mac'de makeup artist olarak çalışmaya başladı. Blog yazarlığı yapan Fındık, makyaj, kozmetik ve kişisel bakım üzerine videolar çekti.

EZGİ FINDIK NE İŞ YAPIYOR?

Ezgi Fındık kariyerine profesyonel olarak makyözlük yaparak başladı. Yaklaşık 6 yıl boyunca dünyaca ünlü kozmetik markası M.A.C’de çalışan Fındık, YouTube başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında makyaj ve güzellik alanında içerikler üretmeye başladı.

