Lüks yaşam tarzı, dikkat çekici kombinleri ve Mısırlı iş insanı Seif El Attal ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen influencer Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ezgi Fındık, sosyal medyada lüks yaşamı ve tarzıyla öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Uyuşturucu operasyonunun yeni dalgası kapsamında, Fındık hakkında da yetkililer tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

'UYUŞTURUCU' VE 'FUHUŞ' İDDİASI GÜNDEMDE

Burak Doğan’ın haberine göre, influencer Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş iddiaları kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Kariyerine makyöz olarak başlayan Ezgi Fındık, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle kısa sürede influencer haline gelirken, ilişkileri ve yıllar içinde geçirdiği estetik değişimlerle de sık sık gündeme geldi. Şu ana kadar Fındık’tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞEYMA SUBAŞI VE ŞEVVAL ŞAHİN HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Geçtiğimiz günlerde İrem Derici, Aleyna Tilki ve Danla Bilic’in gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kapsamında, yurt dışında bulunan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

SERCAN YAŞAR’IN İFADESİYLE OPERASYON GENİŞLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamaları yer alıyor. Soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri kamuoyu tarafından tanınan birçok isme yönelik operasyon düzenledi.

Bu isimlerden biri olan Sercan Yaşar, kısa süre önce ifade vererek etkin pişmanlıktan yararlandı ve tahliye edildi. Sercan Yaşar’ın tahliyesinin ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi ve operasyon yeni isimleri kapsayacak şekilde devam etti.

