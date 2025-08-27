Tiago Djalo resmen Kartal oldu! Portekizli savunmacı Beşiktaş'a imzayı attı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş, Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Ndidi, Taylan Bulut ve El Bilal Toure transferleriyle ses getirdi. Siyah beyazlıların son transfer bombası Juventus'un stoperi Tiago Djalo oldu.

3 YILLIK İMZA ATILDI

Beşiktaş Portekizli savunmacı ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz sezonu Porto’da kiralık geçiren Djalo, 17 maçta forma giyip 2 gole imza attı.