Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa'da sahne alıyor! Şimdi tur zamanı

Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa'da sahne alıyor! Şimdi tur zamanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa&#039;da sahne alıyor! Şimdi tur zamanı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi’ne kalmak için çaba harcayacak. Hedef; üçte üç yapıp Avrupa’da yola devam etmek…

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir bu akşam sahne alacak. Play-off turu rövanş karşılaşmalarında sahaya çıkacak olan takımlar, Avrupa’da lig aşamasına kalmak için ter dökecek. UEFA Avrupa Ligi’nde Samsunspor, deplasmanda 2-1 yenildiği Yunan ekibi Panathinaikos’u sahasında ağırlayacak. Kırmızı beyazlılar Yeni 19 Mayıs Stadı’nda ilk defa Avrupa maçına çıkacak. Samsunspor rakibini iki farklı skorlarla yenerek ‘Düşler Sahnesi’ Avrupa Ligi’ndeki yerini almaya çalışacak. Samsunspor elenirse Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek.

MACERA DEVAM ETSİN

Avrupa macerasına bu sezon ikinci eleme turundan katılan Beşiktaş, Arda Turan’ın takımı Shakhtar’a elenerek Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü. Siyah beyazlılar ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre ekibi Lausanne’ı eleyerek Avrupa macerasını sürdürmeye çalışacak. Başakşehir ise evinde 2-1 yenildiği Romanya takımı Universitatea Craiova’ya konuk olacak. Boz Baykuşlar, deplasmanda iki farklı skorlarla kazanması hâlinde adını Konferans Ligi’ne yazdıracak. Beşiktaş ve Başakşehir bu turda elenirse Avrupa macerasına noktayı koymuş olacak. 

