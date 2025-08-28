Başakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer?

Bugüne kadar Avrupa arenasında 67 kez boy gösteren İstanbul ekibi, sahadan 26 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi ile ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 101 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 92 gol gördü. Şimdi ise Başakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Başakşehir elenirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer soruları taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor.

BAŞAKŞEHİR UNIVERSITATEA CRAIOVA YENİLİRSE NE OLUR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçta Universitatea Craiova’ya sahasında 2-1 mağlup olan İstanbul Başakşehir, rövanşta avantajı eline almak zorunda. Turuncu-lacivertliler deplasmanda kaybeder ya da beraberlik alırsa Avrupa kupalarına veda edecek.

Başakşehir Craiova’ya yenilirse Avrupa defteri kapanacak ve yoluna Süper Lig'de devam edecek.

BAŞAKŞEHİR ELENİRSE NE OLUR?

Başakşehir’in tur şansı için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Eğer tek farklı bir galibiyet alınırsa maç uzatmalara gidecek. Fakat herhangi bir mağlubiyet turuncu-lacivertlilerin Avrupa’dan elenmesine neden olacak. Başakşehir elenirse başka bir Avrupa kupasına geçiş olmayacak.

KONFERANS LİGİNDEN ELENEN TAKIMLAR HANGİ LİGE DÜŞER?

UEFA sisteminde Şampiyonlar Ligi’nden elenenler Avrupa Ligi’ne, Avrupa Ligi’nden elenenler ise belirli turlarda Konferans Ligi’ne mücadele etmek için çıkıyor.

Konferans Ligi, Avrupa kupalarının en alt turnuvası olduğu için buradan elenen bir takım başka bir organizasyona katılamıyor. Yani Konferans Ligi’nden elenen takımlar için Avrupa macerası o sezon sona eriyor.

BAŞAKŞEHİR UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Mücadele Romanya’nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak. Karşılaşmada düdük Alman hakem Daniel Schlager’de olacak.