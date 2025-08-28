Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor'un Avrupa yolculuğunda sırada ne var? 27 yıl sonra ilk! Panathinaikos'a yenilirse...

Samsunspor'un Avrupa yolculuğunda sırada ne var? 27 yıl sonra ilk! Panathinaikos'a yenilirse...

Samsunspor'un Avrupa yolculuğunda sırada ne var? 27 yıl sonra ilk! Panathinaikos'a yenilirse...
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi’ne kalmak için çaba harcayacak. Hedef; üçte üç yapıp Avrupa’da yola devam etmek… 3 maç da bu akşam oynanacak, sporseverler ise Samsunspor'un maçı için ayrı olarak heyecanlı. Peki Samsunspor - Panathinaikos’a yenilirse ne olur, Samsunspor’un Avrupa yolculuğunda sırada ne var? İşte merak edilenler ve tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi’nde Samsunspor, deplasmanda 2-1 yenildiği Yunan ekibi Panatihnakos’u sahasında ağırlayacak. Kırmızı beyazlılar Yeni 19 Mayıs Stadı’nda ilk defa Avrupa maçına çıkacak. Samsunspor rakibini iki farklı skorlarla yenerek ‘Düşler Sahnesi’ Avrupa Ligi’ndeki yerini almaya çalışacak. Samsunspor elenirse Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek. İşte o aşamalar ve tüm ayrıntılar...  

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS'A YENİLİRSE NE OLACAK?

Samsunspor, Panathinaikos'a yenilirse, Avrupa Ligi yolculuğu burada sona erecek. Fakat bu, Avrupa macerasının tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunu kaybetse bile yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Yani Avrupa serüveni sürecek, farklı bir turnuvada mücadele sürecek. 

SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

Samsunspor, Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. Temsilcimizin tur atlaması için bu akşamki rövanş maçında 2 farklı skora ihtiyacı var. Eğer skorlar eşit olursa, maç uzatmalara veya penaltı atışlarına gidebilir. Tur geçilirse Avrupa Ligi, elenirse Konferans Ligi grupları yolculuğu başlayacak.

Samsunspor’un Avrupa yolculuğunda sırada ne var? 27 yıl sonra ilk! Panathinaikos'a yenilirse... - 1. Resim

SAMSUNSPOR UEFA'YA EN SON NE ZAMAN KATILDI?

Samsunspor, uluslararası turnuvalarda ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi. 27 yılın ardından Samsunspor, Aavrupa Ligi'ne play-off'lardan dahil oldu.

Samsunspor’un Avrupa yolculuğunda sırada ne var? 27 yıl sonra ilk! Panathinaikos'a yenilirse... - 2. Resim

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor, bu akşam saat 20:00'de Yunanistan takımı Panathinaikos'u Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak. Maç canlı olarak HT Sport ekranlarından yayınlanacak. 

 

