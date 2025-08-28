Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor...

Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor...

- Güncelleme:
Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi&#039;nde kuralar çekiliyor...
UEFA Avrupa Ligi, Fenerbahçe, Benfica, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hayalini, transfer listesindeki Kerem Aktürkoğlu yıktı. Benfica’yı geçemeyen temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Taraftar ise yeni rakipleri merak ediyor, peki Fener'in maçı ne zaman, muhtemel rakipleri hangi takımlar? İşte Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki muhtemel rakipleri, son dakika gelişmeleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Devler Ligi’ne veda etti. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, maç tarihi merak konusu oldu. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakipleri kim olacak? İşte son gelişmeler... 

Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor... - 1. Resim

 AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılacak. Sarı-lacivertlilerin rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek. Avrupa Ligi kura çekimi ise 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor... - 2. Resim

FENER'İN MAÇI NE ZAMAN? 

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.,

Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor... - 3. Resim

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Avrupa Ligi'ne kalan 24 takım kesinleşti. Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri ise şu şekilde;

1. TORBA

▪️ İtalya: Roma

▪️ Portekiz: Porto

▪️ İskoçya: Rangers

▪️ Hollanda: Feyenoord

▪️ Fransa: Lille

▪️ Hırvatistan: Dinamo Zagreb

▪️ İspanya: Real Betis

▪️ Avusturya: Salzburg

▪️ İngiltere: Aston Villa

Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor... - 4. Resim

2. TORBA

▪️ İtalya: Roma

▪️ Portekiz: Porto

▪️ İskoçya: Rangers

▪️ Hollanda: Feyenoord

▪️ Fransa: Lille

▪️ Hırvatistan: Dinamo Zagreb

▪️ İspanya: Real Betis

▪️ Avusturya: Salzburg

▪️ İngiltere: Aston Villa

3. TORBA

▪️ İsviçre: Basel

▪️ Almanya: Freiburg

▪️ İngiltere: Nottingham Forest

▪️ Avusturya: Sturm Graz

▪️ Fransa: Nice

▪️ İtalya: Bologna

4. TORBA

▪️ İspanya: Celta Vigo

▪️ Almanya: Stuttgart

▪️ Hollanda: Go Ahead Eagles

▪️ Norveç: Brann

Kaynak: Türkiye Gazetesi

