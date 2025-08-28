Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Devler Ligi’ne veda etti. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, maç tarihi merak konusu oldu. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakipleri kim olacak? İşte son gelişmeler...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılacak. Sarı-lacivertlilerin rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek. Avrupa Ligi kura çekimi ise 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

FENER'İN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.,

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Avrupa Ligi'ne kalan 24 takım kesinleşti. Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri ise şu şekilde;

1. TORBA

▪️ İtalya: Roma

▪️ Portekiz: Porto

▪️ İskoçya: Rangers

▪️ Hollanda: Feyenoord

▪️ Fransa: Lille

▪️ Hırvatistan: Dinamo Zagreb

▪️ İspanya: Real Betis

▪️ Avusturya: Salzburg

▪️ İngiltere: Aston Villa

2. TORBA

▪️ İtalya: Roma

▪️ Portekiz: Porto

▪️ İskoçya: Rangers

▪️ Hollanda: Feyenoord

▪️ Fransa: Lille

▪️ Hırvatistan: Dinamo Zagreb

▪️ İspanya: Real Betis

▪️ Avusturya: Salzburg

▪️ İngiltere: Aston Villa

3. TORBA

▪️ İsviçre: Basel

▪️ Almanya: Freiburg

▪️ İngiltere: Nottingham Forest

▪️ Avusturya: Sturm Graz

▪️ Fransa: Nice

▪️ İtalya: Bologna

4. TORBA

▪️ İspanya: Celta Vigo

▪️ Almanya: Stuttgart

▪️ Hollanda: Go Ahead Eagles

▪️ Norveç: Brann