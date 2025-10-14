Çocuğunuzun baş ağrısı masum da olabilir tehlikeli de!

Ziyneti KOCABIYIK- Çocuklarda son yıllarda ekran kullanım süresinin uzaması, uyku düzensizlikleri, okul stresi ve sağlıksız beslenme sebebi ile baş ağrısı problemi yaygınlaşıyor

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Aydınlı, baş ağrısının masum sebepleri olduğu gibi, ciddi hastalıklara işaret edebileceğini belirterek “İlköğretim çağındaki çocukların yaklaşık yarısı, lise öğrencilerinin ise üçte ikisinin değişen sıklıkta baş ağrısı yaşadığı tespit edilmiştir. Baş ağrısının altında bazen açlık ve susuzluk gibi basit sebepler yatabilirken, bazen de ciddi problemlerden kaynaklanabilir.

HANGİ DURUMLARDA DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Bunun yanında uyku düzeni ve beslenme bozuklukları, psikolojik stres ve anksiyete, migren, göz bozuklukları, gerilim tipi baş ağrısı, sinüzit ve enfeksiyonlar, kafa travmaları ve organik sebepler baş ağrısına sebep olabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Nur Aydınlı, baş ağrısına özellikle bazı belirtiler eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden çocuk nöroloğuna başvurmak gerektiğini belirterek, baş ağrısında ihmale gelmez durumları şöyle sıralıyor;

• Ani başlayan, şiddetli veya sürekli ilerleyici baş ağrıları varsa,

• Baş ağrısına kusma, mide bulantısı, görme bozukluğu, bilinç değişikliği eşlik ediyorsa,

• Uykudan uyandırıyorsa veya sabahları daha şiddetliyse,

• Kafa travması sonrası baş ağrısı varsa,

• Ağrı kesiciye cevap vermiyorsa

• Haftada iki veya daha fazla tekrarlıyorsa.