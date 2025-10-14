Astigmat tedavisinde lazer dönemi

Ziyneti KOCABIYIK- Göz hekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında bilinenin aksine, astigmat (bulanık görme) rahatsızlığının lazerle tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Sık görülen görme kusurlarından biri olan astigmatın, gözlük kullanılmadığında baş ağrısı, bulanık görme ve netlik kaybı gibi rahatsızlıklara sebep olduğunu belirten Asena, “Femtosaniye lasik uygulamasıyla astigmat tedavisinde başarılı sonuçlar alabiliyoruz.

Kırma kusuru olarak tanımladığımız göz bozuklukları; miyopi, hipermetropi ve astigmattan oluşuyor. Lasik sayesinde bu bozukluklar düzeltilebiliyor” dedi.