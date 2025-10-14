Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Astigmat tedavisinde lazer dönemi

Göz hekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, astigmatın lazer yöntemiyle başarıyla tedavi edilebileceğini belirtti. Femtosaniye lasik uygulaması sayesinde miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi kırma kusurlarının düzeltilebildiği vurgulandı.

Ziyneti KOCABIYIK- Göz hekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında bilinenin aksine, astigmat (bulanık görme) rahatsızlığının lazerle tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Sık görülen görme kusurlarından biri olan astigmatın, gözlük kullanılmadığında baş ağrısı, bulanık görme ve netlik kaybı gibi rahatsızlıklara sebep olduğunu belirten Asena, “Femtosaniye lasik uygulamasıyla astigmat tedavisinde başarılı sonuçlar alabiliyoruz.

Kırma kusuru olarak tanımladığımız göz bozuklukları; miyopi, hipermetropi ve astigmattan oluşuyor. Lasik sayesinde bu bozukluklar düzeltilebiliyor” dedi.

