Başakşehir'in maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Boz Baykuş tur peşinde...

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. Başakşehir bu turda elenirse Avrupa macerasına noktayı koymuş olacak. Onun için temsilcimiz mutlak galibiyet ve tur peşinde... Maça çok az kaldı, taraftarla ise yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Craiova - Başakşehir maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

BOZ BAYKUŞ TUR İÇİN SAHNEYE ÇIKIYOR

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Boz baykuş, 2 veya daha farklı skorla maçı yenerse organizasyonun lig etabına çıkacak. Başakşehir'in tek farklı skorla maçı kazanması halinde de uzatma bölümlerine geçilecek. Yenilirse de Avrupa'ya veda edecek.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Universitatea Craiova - Başakşehir maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Başakşehir'in maçı TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek, Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov