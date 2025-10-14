Uzun süredir ortalarda yoktu… Zerrin Özer’in hastaneden yaptığı paylaşım endişelendirdi

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, genç yaşında müzik dünyasına adım atarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. ‘Şimdi Hayallerdesin’, ‘Son Mektup’, ‘Paşa Gönlüm’ ve ‘Kıyamam’ gibi hafızalara kazınan birçok unutulmaz şarkıya imza atan usta isim, son olarak “Basit Numaralar” adlı teklisiyle adından söz ettirmişti.

Yayınlandığı dönemde Türkiye’de en çok dinlenen ilk beş şarkı arasına giren “Basit Numaralar”, haftalarca listelerde kalmayı başararak Özer’in müzik kariyerinde yeni bir zirveye ulaşmasını sağlamıştı. Ancak bu çıkışın ardından Özer, uzun süredir sessizliğe bürünmüştü.

“HASTANAYE GELDİM, KRİSTALLERİM OYNAMIŞ”

Geçtiğimiz günlerde ise Zerrin Özer’den gelen yeni bir paylaşım, hayranlarını hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Sosyal medya hesabından son haline yer veren şarkıcının fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı. Özer, pozunun altına esprili bir not da düşerek şu ifadeleri kullandı:

“Zaten fırıl fırıldım... Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya... Haaayaat, hayaaat..”

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, sağlık durumu hakkında yeniden soru işaretlerine neden olurken, sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

66 yaşındaki Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl geçirdiği omurilik ameliyatının ardından çeşitli sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte, tedavisine Darülaceze bünyesindeki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde devam edilmişti. Ekim 2024'te yaptığı açıklamada beynindeki iki damarda daralma olduğunu söyleyen Özer, "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum" ifadelerini kullanmıştı.