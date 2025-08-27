Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şifresiz canlı yayınlanacak! Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ise heyecan dorukta. İlk maçta deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, tur için son adımı İstanbul’da atacak.

Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. Tüpraş Stadyumu’nda taraftarının desteğini arkasına alacak siyah-beyazlılar, alacakları galibiyetle gruplara kalmayı hedefliyor. 

Şifresiz canlı yayınlanacak! Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile Lausanne-Sport karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak mücadele, futbolseverler için Show TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Şifresiz canlı yayınlanacak! Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, herhangi bir şifre ya da abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Show TV Beşiktaş - Lausanne rövanş karşılaşmasını şifresiz olarak yayınlayacak.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - 3. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI NEREDE İZLENİR?

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak  Beşiktaş - Lausanne maçı Show TV'den izlenebilecek. Beşiktaş, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak ve Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, tribün desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - 4. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Lausanne rövanş mücadelesi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. 1-1’in rövanşı olan kritik 90 dakikada Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılması halinde adını UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına yazdıracak.

