Şifresiz canlı yayınlanacak! Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Lausanne maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. Tüpraş Stadyumu’nda taraftarının desteğini arkasına alacak siyah-beyazlılar, alacakları galibiyetle gruplara kalmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile Lausanne-Sport karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak mücadele, futbolseverler için Show TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, herhangi bir şifre ya da abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Show TV Beşiktaş - Lausanne rövanş karşılaşmasını şifresiz olarak yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI NEREDE İZLENİR?

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Lausanne maçı Show TV'den izlenebilecek. Beşiktaş, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak ve Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, tribün desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Lausanne rövanş mücadelesi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. 1-1’in rövanşı olan kritik 90 dakikada Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılması halinde adını UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına yazdıracak.