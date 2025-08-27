Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Passolig olmadan maç bileti alınır mı? Passolig kart başvurusu adımları

Güncelleme:
Passolig uygulaması yeni sezonla birlikte önemli değişikliklerle gündemde. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı düzenlemeye göre artık taraftarlar, sadece Passolig kartlarıyla değil, aynı zamanda T.C. kimlik kartlarına yüklenen elektronik biletlerle de stadyumlara giriş yapabilecek. Passolig olmadan maç bileti alınır mı merak eden futbolseverler detayları araştırmaya başladı.

Passolig olmadan maç bileti alınır mı sorusunun cevabı netlik kazandı. Türkiye’de yıllardır tartışılan Passolig uygulamasında yeni dönem başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı düzenleme gündemde.

PASSOLİG OLMADAN MAÇ BİLETİ ALINIR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni düzenlemesiyle birlikte taraftarların sadece Passolig kartı ile değil, T.C. kimlik kartlarına yüklenen elektronik biletlerle de maçlara giriş yapabilmesi mümkün hale geldi.

Artık Passolig olmadan da maç bileti alınabiliyor. Ancak e-bilet yükleme işleminin yapılması şart. Taraftarlar ister mevcut Passolig kartını, ister yeni adıyla Pasotaraftar kartını, isterse de kimlik kartlarını kullanarak stadyumlara giriş yapabiliyor.

PASSOLİG KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Passolig’in yenilenen adıyla Pasotaraftar kart başvurusu resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. passotaraftar.com.tr adresine girilerek başvuru formu dolduruluyor ve gerekli bilgiler sisteme işleniyor.

Başvuru tamamlandığında kart, belirtilen adrese gönderiliyor. Kart sahipleri daha sonra passo.com.tr üzerinden maç biletlerini satın alıp kartlarına yükleyebiliyor.

PASSOLİG KALKTI MI, HALA GEÇERLİ Mİ?

Passolig uygulaması tamamen kaldırılmadı. Kartların kullanım süresi devam eden taraftarlar kartlarıyla stadyumlara girmeye devam edebiliyor. Ancak yeni dönemde sistem Pasotaraftar kart olarak güncellendi.

Ayrıca isteyen taraftarlar, T.C. kimlik kartlarına e-bilet yükleterek de maçlara giriş sağlayabiliyor. Bu sayede hem Passolig kart hem Pasotaraftar kart hem de kimlik kartı üzerinden biletli giriş yapılabiliyor.

MAÇ BİLETLERİ NEREDEN VE NASIL ALINACAK?

Maç biletleri kulüplerin anlaşmalı olduğu resmi satış noktalarından veya online platformlardan satın alınabiliyor. Taraftarlar kulüplerin resmi kanalları üzerinden biletlerini güvenle temin edebiliyor.

Passolig veya Pasotaraftar kartı sahipleri passo.com.tr adresinden elektronik bilet satın alarak kartlarına veya kimliklerine yükletebiliyor. Stadyuma girişte turnikelere kart ya da kimlik okutulması bilet kontrolü için yeterli oluyor.

