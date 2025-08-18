Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Benfica maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Benfica Şampiyonlar Ligi play-off maçına kısa bir süre kaldı. Feyenoord'u 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında 5-2 yenerek turu geçen Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini Kadıköy'de ağırlayacak. Taraftarları "Fenerbahçe Benfica maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica’yı konuk edecek. Karşılaşma, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Benfica maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır?  İşte cevabı...

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇINDA BİLET NASIL ALINIR?

Fenerbahçe Benfica maçı bileti sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.

18 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (1 Adet Bilet), 18 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet), 19 Ağustos Salı günü saat 11.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe Benfica maçında son 24 saat kala ve sonrası için Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlar bilet satın alamayacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

  1. KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  2. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  3. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  4. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  5. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  6. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  7. FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  8. FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  9. FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  10. FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
  11. VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

