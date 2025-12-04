2026 için tatil planı yapanlara kritik bir uyarı geldi. Dünyanın en etkili seyahat rehberlerinden Fodor’s Travel, her yıl yayımladığı “No List” kapsamında gelecek yıl ziyaret edilmeden önce iki kez düşünülmesi gereken destinasyonları duyurdu.

Liste bir “boykot çağrısı” değil; aşırı kalabalıktan bunalan, altyapısı zorlanan ve artık nefes almak isteyen turistik bölgeler için hazırlanan bir uyarı niteliğinde.