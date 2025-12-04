2026’da sakın bu ülkelere gitmeyin! Dünyanın en riskli bölgeleri belli oldu
2026 için tatil planı yapanlara kritik bir uyarı geldi. Dünyanın en etkili seyahat rehberlerinden Fodor’s Travel, her yıl yayımladığı “No List” kapsamında gelecek yıl ziyaret edilmeden önce iki kez düşünülmesi gereken destinasyonları duyurdu.
Liste bir “boykot çağrısı” değil; aşırı kalabalıktan bunalan, altyapısı zorlanan ve artık nefes almak isteyen turistik bölgeler için hazırlanan bir uyarı niteliğinde.
KÜBA: 2026’NIN EN RİSKLİ TATİL ROTASI
Karayipler’in popüler destinasyonu Küba, altyapı krizi ve güvenlik sorunları nedeniyle 2026 için riskli destinasyonlar arasında yer alıyor. Turist sayısındaki büyük düşüş, ülkedeki günlük hayatı etkileyen kesintiler ve hizmet sorunlarıyla birlikte artıyor.
- Elektrik krizi ağırlaşıyor
Ada genelinde uzun süreli kesintiler yaşanıyor. Şebeke talebi karşılayamıyor ve birçok şehir günün büyük kısmında elektriksiz kalıyor. Jeneratörlerin yakıt bulmakta zorlanması nedeniyle tatil köylerinde de klima, su sistemleri ve restoran hizmetleri sık sık duruyor.
- Temel gıda sorunu büyüyor
Pirinç, yağ, yumurta ve sebze gibi temel ürünlere ulaşmak zorlaşıyor. Market raflarında boşluklar görülüyor. Turistik bölgelerdeki restoranlar da malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmetlerini kısıtlıyor. Otellerde doluluk oranı düşüyor.
- Sağlık hizmetleri yetersiz
Dang humması, chikungunya ve oropuche virüsü aynı anda yayılıyor. Hastanelerde ilaç ve ekipman eksikliği bulunuyor. Elektrik kesintileri sağlık kuruluşlarının çalışmasını zorlaştırıyor.
- Suç oranları yükseliyor
Ekonomik krizle birlikte hırsızlık ve gasp olaylarında artış var. Turist bölgelerinde güvenlik sorunları öne çıkıyor.
2026’DA KÜBA PLANLARI ERTELENİYOR
Sürekli kesinti yaşayan altyapı, temel hizmetlere erişimde yaşanan güçlükler ve artan güvenlik problemleri, ülkeyi 2026 sezonu için riskli hale getiriyor. Tatil beklentilerini karşılamayan koşullar nedeniyle Küba, çok sayıda seyahat listesinin dışında tutuluyor.
ANTARKTİKA
Bir zamanlar ulaşılmaz görünen kıta, artan kruvaziyer trafiğiyle her yıl daha fazla ziyaretçi çekiyor. 2023–2024 döneminde 120 binden fazla kişinin gitmesi, kırılgan ekosistemde baskıyı artırdı ve uzmanlar çevresel risklerin büyüdüğünü aktardı.
KANARYA ADALARI
Bölge sakinleri yüksek turist akını nedeniyle protestolar düzenliyor. Kira fiyatlarındaki artış, trafik sıkışıklığı ve plaj kirliliği yerel hayatı olumsuz etkiliyor. Ada yönetimi kısa süreli kiralamaları sınırlayarak krizi hafifletmeye çalışıyor.
BUZULLAR MİLLİ PARKI (ABD)
Küresel ortalamanın iki katı hızla ısınan park, adını aldığı buzulları hızla kaybediyor. Kalabalık artarken parkın doğal hayatı, temizliği ve altyapısı ciddi baskı altında.
ISOLA SACRA (İTALYA)
Roma’nın güneyindeki kıyı şeridi, dev bir kruvaziyer limanı projesi nedeniyle alarm veriyor. Bölge halkı 2010’dan bu yana projeye karşı duruyor. Uzmanlar, limanın sadece birkaç yüz metre ötedeki koruma altındaki doğal alanı tehdit ettiğini ve bölgenin geri dönülmez biçimde zarar görebileceğini söyledi.
JUNGFRAU BÖLGESİ (İSVİÇRE)
UNESCO Dünya Mirası alanı, manzaralı trenleriyle turist akınına uğruyor. 2024’te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. Günübirlik yoğunluk nedeniyle doğal kaynaklar ve konut piyasası baskı altında.
MEKSİKA
Meksika’nın başkenti Mexico City, hızla artan turist ve göçmen akışı nedeniyle protestoların yaşandığı bir şehre dönüştü. Konut fiyatları 2000–2018 arasında sekiz kat yükseldi. Yerel halk, artan hayat maliyeti, trafik ve geçim baskısıyla karşı karşıya.
MOMBASA (KENYA)
Kruvaziyer turlarıyla artan ilgi, şehirde kirlilik ve aşırı kalabalığa yol açtı. Trafik ve çevresel baskı nedeniyle bölge sürdürülebilir turizm politikalarına yönelmek zorunda kalıyor.
MONTMARTRE (FRANSA)
Paris’in ünlü Sacré-Cœur Bazilikası geçen yıl 11 milyon ziyaretçiyi çekti. Yalnızca 30 bin kişinin yaşadığı Montmartre, bu yoğunluk altında nefes alamaz hale geldi. Mahalle sakinleri bölgeyi artık “yaşanmaz” diye isim taktı.