Vezneciler Metro İstasyonu tavanından su aktı
İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nda tavandan su aktı. Yolcular ıslanmamak için çaba sarf ederken, görevliler suyu çekçekle temizledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından işletilen M2 Yenikapı–Seyrantepe–Hacıosman metro hattının Vezneciler İstasyonu'nda tavandan su aktı.
YOLCULAR ZORLUK YAŞADI
Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi. Biriken suların, güvenlik görevlisi tarafından çekçekle temizlendiği gözlendi.
