Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maç biletleri satışa çıktı

Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maç biletleri satışa çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maç biletleri satışa çıktı
Haberler

Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yaklaşırken, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu! GS - Rize maç biletleri ise satışa çıktı.

Üst üste üç sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da iddialı bir giriş yaptı. Ligde çıktığı ilk üç mücadelede Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor’u farklı skorlarla mağlup eden Galatasaray, Rizespor karşısına da liderlik serisini sürdürme hedefiyle çıkacak. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maç biletleri satışa çıktı - 1. Resim

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesiyle devam edecek. Haftanın öne çıkan karşılaşması Galatasaray - Rizespor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sahne alacak maçın başlama saati 21.30 olarak duyuruldu.

Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maç biletleri satışa çıktı - 2. Resim

GS - RİZE MAÇI HANGİ KANALDA?

GS - Rize maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler 90 dakikayı hem stadyumdan hem de televizyondan takip edebilecek.

Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maç biletleri satışa çıktı - 3. Resim

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Dev karşılaşmanın biletleri 25 Ağustos’ta GSPlus Premium üyeleri için satışa sunuldu. Ardından 26 Ağustos’ta GSPara Kart sahipleri için, 27 Ağustos’ta ise GS logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için satışlar başladı.

Biletler passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden taraftarların erişimine açıldı.

Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maç biletleri satışa çıktı - 4. Resim

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

29 Ağustos Cuma:

21.30 CorendonTÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

