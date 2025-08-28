Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Futbolseverler şimdiden maçın tarihini araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi son gelişmeler...
Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta 4. hafta karşılaşacak takımlar arasında Trabzon - Samsun da var. Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı. Bordo-mavililer, ilk hafta Kocaelispor'u, ikinci hafta Kasımpaşa'yı, üçüncü hafta da Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Trabzonspor aldığı 9 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Gözler Trabzonspor - Samsunspor maçına çevrildi, maç tarihi merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Samsunspor 31 Ağustos Pazar günü Papara Park'ta karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Trabzonspor ile Samsunspor arasındaki maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş