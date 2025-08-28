Günün maçları 28 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
28 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar merak konusu oldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları gerçekleşecek. Samsunspor rövanş maçında Panathinaikos'u konuk ederken İstanbul Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Universitatea Craiova ile mücadele edecek. Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte 28 Ağustos maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bugün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaşacak.
Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında ise Başakşehir Universitatea Craiova ile mücadele edecek. Öte yandan Beşiktaş Lausanne ile kozlarını paylaşacak.
UEFA AVRUPA LİGİ - PLAY OFF
18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland
19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF
20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT SPOR)
20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79
20:30 PAOK - Rijeka
21:00 Genk - Lech Poznan
21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar
21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv
21:00 Young Boys - Slovan Bratislava
21:30 FCSB - Aberdeen
22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:00 Fredrikstad - Crystal Palace
19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC
19:00 Noah - Olimpija Ljubljana
20:00 Rapid Wien - Györi ETO
20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans
20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)
20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia
20:30 CFR Cluj - Hacken
20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)
21:00 Brondby - RC Strasbourg
21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa
21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno
21:00 Differdange 03 - Drita
21:00 Banik Ostrava - Celje
21:00 AEK Atina - Anderlecht
21:00 Fiorentina - Polessya
21:45 Linfield FC - Shelbourne
21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok
22:00 Legia Varşova - Hibernian
22:00 Virtus - Breidablik
22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)
22:00 Mainz 05 - Rosenborg
22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara
SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG
19:05 Damac FC - Al Hazm
21:00 Al Ahli Jeddah - Neom SC
21:00 Al Ettifaq - Al Kholood