Günün maçları 28 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Günün maçları 28 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
28 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar merak konusu oldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları gerçekleşecek. Samsunspor rövanş maçında Panathinaikos'u konuk ederken İstanbul Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Universitatea Craiova ile mücadele edecek. Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte 28 Ağustos maç programı...

28 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylelikle ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda’’ sorusu cevap buldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bugün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaşacak.

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında ise Başakşehir Universitatea Craiova ile mücadele edecek. Öte yandan Beşiktaş Lausanne ile kozlarını paylaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ - PLAY OFF

18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland

19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF

20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT SPOR)

20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79

20:30 PAOK - Rijeka

21:00 Genk - Lech Poznan

21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar

21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv

21:00 Young Boys - Slovan Bratislava

21:30 FCSB - Aberdeen

22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps

UEFA Konferans Ligi - Play Off

19:00 Fredrikstad - Crystal Palace

19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC

19:00 Noah - Olimpija Ljubljana

20:00 Rapid Wien - Györi ETO

20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans

20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)

20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia

20:30 CFR Cluj - Hacken

20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)

21:00 Brondby - RC Strasbourg

21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa

21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno

21:00 Differdange 03 - Drita

21:00 Banik Ostrava - Celje

21:00 AEK Atina - Anderlecht

21:00 Fiorentina - Polessya

21:45 Linfield FC - Shelbourne

21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok

22:00 Legia Varşova - Hibernian

22:00 Virtus - Breidablik

22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)

22:00 Mainz 05 - Rosenborg

22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara

SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

19:05 Damac FC - Al Hazm

21:00 Al Ahli Jeddah - Neom SC

21:00 Al Ettifaq - Al Kholood

