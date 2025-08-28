Filenin Sultanları'nın Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta?

Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda fırtına gibi esen Filenin Sultanları, E Grubu’nu set vermeden lider tamamladı ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Voleybolseverler çeyrek final yolundaki bu kritik maçın tarihi, saati ve yayın detaylarını merakla araştırıyor.

FİLENİN SULTANLARI'NIN SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile 1 Eylül 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın saati ise henüz açıklanmadı.

Karşılaşma, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşecek ve TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı 3-0’lık net skorlarla yenerek namağlup lider tamamladı.

Slovenya ise D Grubunu ABD'nin ardından ikinci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi.

Çeyrek finale ulaşmak isteyen milliler, çeyrek finale ulaşmak için Slovenya karşısında da yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde.

FİLENİN SULTANLARI’NIN GRUP AŞAMASI PERFORMANSI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’nda E Grubu’nda fırtına gibi esti.

İlk maçta İspanya’yı 25-20, 25-18, 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup eden milliler, ikinci maçta Bulgaristan’ı 25-23, 25-19, 25-13’lük skorlarla geçti.

Kanada karşısında ise 25-21, 27-25 ve 25-13’lük setlerle 3-0’lık galibiyet alarak grubu lider tamamladı.

Melissa Vargas’ın 16 sayıyla yıldızlaştığı Kanada maçında, Eda Erdem 13 sayı, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt ise etkili performanslarıyla dikkat çekti.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Slovenya-Türkiye maçı, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda düzenlenecek. Çeyrek finaller ise Bangkok’ta oynanacak.