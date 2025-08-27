Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filenin Sultanları'ndan şov! Grubu lider bitirdik

Filenin Sultanları'ndan şov! Grubu lider bitirdik

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı da 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda bir gurur daha yaşattı.

Filenin Sultanları, Kanada Kadın Milli Voleybol Takımı ile Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda karşılaştı.

Filenin Sultanları'ndan şov! Grubu lider bitirdik - 1. Resim

RAKİP SLOVENYA

Filenin Sultanları rakibini set vermeden 3-0 yendi. E Grubu’nu 3’te 3 yaparak lider bitiren Ay-Yıldızlılar, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

