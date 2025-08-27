Filenin Sultanları'ndan şov! Grubu lider bitirdik
Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı da 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda bir gurur daha yaşattı.
Filenin Sultanları, Kanada Kadın Milli Voleybol Takımı ile Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda karşılaştı.
RAKİP SLOVENYA
Filenin Sultanları rakibini set vermeden 3-0 yendi. E Grubu’nu 3’te 3 yaparak lider bitiren Ay-Yıldızlılar, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.
