Benfica maçı öncesi bomba patladı! Kerem'den Fenerbahçe'ye flaş mesaj

Benfica maçı öncesi bomba patladı! Kerem'den Fenerbahçe'ye flaş mesaj

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli ekibe mesaj yolladığı öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibini mağlup ederek turu geçmek isterken, Kerem Aktürkoğlu transferini de bitirmeyi planlıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'de Benfica Başkanı Rui Costa ile bir kez daha masaya oturacak.

"BENİ ALMADAN İSTANBUL'A DÖNMEYİN"

Kerem Aktürkoğlu'nun ise Fenerbahçe yöneticilerine, "Beni almadan İstanbul'a dönmeyin. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum." şeklinde haber yolladığı öne sürüldü.

İki kulübün milli futbolcu için 22.5 milyon euro artı 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaştığı belirtilirken, transferin play-off turu biter bitmez gerçekleşmesi bekleniyor.

