Haydi Fener Şampiyonlar Ligi seni bekler! Turlarsa 30 milyon euro kasada

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kadıköy’deki 0-0’lık maçın rövanşında bu akşam Lizbon’da Benfica’ya konuk olacak. Estadio de Luz’da oynanacak müsabaka 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. ŞampiyonlarLigi demek hem prestij hem para demek. Sarı lacivertli ekip Portekiz deplasmanından zaferle ayrılırsa 16 yıllık Devler Ligi hasretini dindirip Avrupa’nın 1 numaralı futbol organizasyonunda boy gösterecek. Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

KAYBEDEN AVRUPA LİGİ'NE

Fenerbahçe, dev arenaya girmeyi başarırsa, aynı zamanda büyük bir gelirin de sahibi olacak. Üçüncü ön elemede Feyenoord’u saf dışı bırakarak play-off turuna kalan Kanarya, 4,29 milyon avronun sahibi olmuştu. Sarı lacivertliler, Benfica’yı da elerse 24,8 milyon avro ayakbastı parası alacak ve toplamda 29 milyon avroluk gelir elde edecek. Fenerbahçe’nin lig aşamasında alacağı puanlarla birlikte bu miktarın üzerine çıkması da muhtemel. Şampiyonlar Ligi’nde her galibiyete 2,1 milyon avro prim veriliyor. Bu turun kaybedeni, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

BRUNO LAGE “KOLAY OLMAYACAK” DEDİ

Benfica’nın hocası Bruno Lage, Fenerbahçe karşısında maçı kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Jose Mourinho’nun iki defa Şampiyonlar Ligi’ni kazanan bir hoca olduğunu hatırlatıp “Fenerbahçe de bir Şampiyonlar Ligi takımı” tanımı yapan Lage “Çok iyi futbolcuları var ve agresif bir ekip. Özellikle defansif anlamında. İşimiz kolay değil. Kerem’in morali yüksek. Sadece onunla değil bütün oyuncularımla aram iyi” diye konuştu.